https://ria.ru/20201031/kosmos-1581974546.html

Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года

Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года

Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T10:00

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2020-10-31T13:15

иван вагнер

крис кэссиди

плесецк

космос

союз мс

луна

сахара

марс

космос - риа наука

хаббл

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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября.

плесецк

космос

луна

сахара

марс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, крис кэссиди, плесецк, космос, союз мс, луна, сахара, марс, космос - риа наука, хаббл, наса, анатолий иванишин, фото, фото