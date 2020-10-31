Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года
Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.
Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.
Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.
Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.
Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.
Вид на пустыню Сахара из космоса.
Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.
Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.
Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.
"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.
"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.
Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.
Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.
"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.
"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.
Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.
Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.
"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.
"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.
Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".
Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".