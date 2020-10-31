Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201031/kosmos-1581974546.html
Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года
Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T10:00
2020-10-31T13:15
иван вагнер
крис кэссиди
плесецк
космос
союз мс
луна
сахара
марс
космос - риа наука
хаббл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961602_0:69:1080:677_1400x0_80_0_0_bf5aba14d728c3454691993d162de661.jpg
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября.
плесецк
космос
луна
сахара
марс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961602_109:0:1080:728_1400x0_80_0_0_9339c3f1d76b9a8a2a3be4e5db830bcd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иван вагнер, крис кэссиди, плесецк, космос, союз мс, луна, сахара, марс, космос - риа наука, хаббл, наса, анатолий иванишин, фото, фото

Космические новости в фотографиях, октябрь 2020 года

10:00 31.10.2020 (обновлено: 13:15 31.10.2020)
 
Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия октября.
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.

Корабль Союз МС пристыкованный к МКС
1 из 13

Вид на землю из иллюминатора Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESA/Hubble & NASA, R. Sahai

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.

Объект J025157.5+600606 в созвездии Кассиопеи
2 из 13

Космический телескоп "Хаббл" обнаружил "звездные ясли", известные как свободно плавающие испаряющиеся газовые глобулы. Официально область звездообразования, находящаяся в созвездии Кассиопеи, называется J025157.5+600606.

© ESA/Hubble & NASA, R. Sahai
© Фото : Роскосмос

Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.

Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер
3 из 13

Космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди в спускаемом аппарате корабля "Союз МС-16" после возвращения с МКС.

© Фото : Роскосмос
© Фото : Роскосмос

Вид на пустыню Сахара из космоса.

Пустыня Сахара снятая с борта МКС российским космонавтом Иваном Вагнером
4 из 13

Вид на пустыню Сахара из космоса.

© Фото : Роскосмос
© NASA/GSFC/Arizoan State University

Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.

Оползень в кратере Кеплер, который расположен на видимой стороне Луны
5 из 13

Оползень в кратере Кеплера на видимой стороне Луны.

© NASA/GSFC/Arizoan State University
© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.; acknowledgment: Mahdi Zamani

Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.

Спиральная галактика NGC 5643 с перемычкой (SBc) в созвездии Волка
6 из 13

Спиральная галактика NGC 5643 в созвездии Волка — сложная "фотомодель". Чтобы получить настолько детальное изображение, телескопу "Хаббл" понадобились 30 снимков и девять часов наблюдений.

© ESA/Hubble & NASA, A. Riess et al.; acknowledgment: Mahdi Zamani
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.

Стыковка корабля Союз МС-17 с Международной космической станцией
7 из 13

"Союз МС-17" установил абсолютный рекорд по стыковке транспортных кораблей с Международной космической станцией — три часа и три минуты.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков

Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.

Вулканы Камчатки снятые с борта Международной космической станции
8 из 13

Вулканы Камчатки, снятые с борта Международной космической станции.

© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
© ESA/Hubble & NASA, SDSS, J. Dalcanton; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)

"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.

Галактика NGC 2799 в созвездии Рысь снятая космическим телескопом Хаббл
9 из 13

"Хаббл" показал, как одна галактика, NGC 2799, "втягивается" в центр другой — NGC 2798.

© ESA/Hubble & NASA, SDSS, J. Dalcanton; Acknowledgment: Judy Schmidt (Geckzilla)
© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona

Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.

Поверхность Марса
10 из 13

Ученые считают, что Марс под поверхностью на треть покрыт льдом. Исследователи регулярно делают снимки районов Красной планеты, чтобы наблюдать за изменениями.

© NASA / JPL-Caltech/University of Arizona
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; / Survey of the stars

"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.

Спиральная галактика NGC 1365 в созвездии Печь снятая космическим телескопом Хаббл
11 из 13

"Хаббл" сделал эффектный снимок спиральной галактики NGC 1365, удаленной от нас на 60 миллионов световых лет и находящейся в созвездии Печи. Огненные и синеватые завитки показывают, где сформировались новые звезды.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; / Survey of the stars
© Фото : Роскосмос

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

Пуск ракеты-носителя Союз-2 с космическим аппаратом нового поколения системы Глонасс-К
12 из 13

Пуск ракеты-носителя "Союз-2" с космическим аппаратом нового поколения системы ГЛОНАСС с космодрома Плесецк.

© Фото : Роскосмос
© Фото : Росмосмос/Сергей Рыжиков

Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".

Строительство стартового стола для Ангары снятое с борта МКС российском космонавтом Сергеем Рыжиковым
13 из 13

Космонавты наблюдают с борта МКС за строительством стартового стола для ракет "Ангара".

© Фото : Росмосмос/Сергей Рыжиков
 
Иван ВагнерКрис КэссидиПлесецкКосмосСоюз МСЛунаСахараМарсКосмос - РИА НаукаХабблНАСААнатолий ИванишинФото
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06Ученые предупредили о новой смертельной болезни
09:06В Крыму завершат строительство станции контроля космического пространства
09:02Косачев оценил шансы на улучшение российско-грузинских отношений
08:58В Баку заявили, что Ереван нарушил режим прекращения огня на госгранице
08:44В Москве в воскресенье ожидается небольшой дождь
08:40Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 46 миллионов
08:40Октябрь 2020 года стал самым теплым в Москве за всю историю
08:40В Квебеке задержали подозреваемого в серии вооруженных нападений
08:36Два человека погибли при нападении вооруженного мужчины в Квебеке
08:30Собянин пообещал, что резервные госпитали проработают до конца пандемии
08:28В Квебеке ищут напавшего на людей человека в средневековой одежде
08:15Аналитики оценили обвал курса рубля за последние 30 лет
08:05В Молдавии стартовали президентские выборы
07:23Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 43
07:15ЦИК Грузии подсчитал голоса с 58,5% участков
06:14Правила оформления ДТП и детские пособия: что изменилось с 1 ноября
06:07ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины участков
06:06Врачи предупредили вегетарианцев о высоком риске заражения коронавирусом
05:57Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 42
05:02"Корона не упадет": сестра Ефремова оценила перспективу его работы в СИЗО
Лента новостейМолния