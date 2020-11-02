https://ria.ru/20201102/mirotvortsy-1582635480.html

В МИД оценили идею о скандинавских миротворцах в Карабахе

В МИД оценили идею о скандинавских миротворцах в Карабахе

Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран, но в любом случае все параметры должны быть согласованы... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:08

2020-11-02T13:08

2020-11-02T13:08

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

андрей руденко

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран, но в любом случае все параметры должны быть согласованы сторонами конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Вашингтон работает со скандинавскими странами по вопросу возможной отправки в Нагорный Карабах миротворческой миссии, которую можно развернуть в регионе для поддержания перемирия. По его мнению, в состав любых вооруженных миротворческих сил не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая США или соседние страны, миротворческая роль Турции является неподходящим вариантом для США и Армении."Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос, известно ли Москве об этой идее США, замминистра отметил, что "нам известно так же, как и вам, - (только) то, что сказал О`Брайен".

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582497129.html

https://ria.ru/20201030/mirotvortsy-1582316099.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей руденко, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире