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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/mirotvortsy-1582635480.html
В МИД оценили идею о скандинавских миротворцах в Карабахе
В МИД оценили идею о скандинавских миротворцах в Карабахе
Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран, но в любом случае все параметры должны быть согласованы... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:08
2020-11-02T13:08
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
андрей руденко
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран, но в любом случае все параметры должны быть согласованы сторонами конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Вашингтон работает со скандинавскими странами по вопросу возможной отправки в Нагорный Карабах миротворческой миссии, которую можно развернуть в регионе для поддержания перемирия. По его мнению, в состав любых вооруженных миротворческих сил не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая США или соседние страны, миротворческая роль Турции является неподходящим вариантом для США и Армении."Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко журналистам.Отвечая на уточняющий вопрос, известно ли Москве об этой идее США, замминистра отметил, что "нам известно так же, как и вам, - (только) то, что сказал О`Брайен".
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582497129.html
https://ria.ru/20201030/mirotvortsy-1582316099.html
нагорный карабах
азербайджан
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андрей руденко, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

В МИД оценили идею о скандинавских миротворцах в Карабахе

13:08 02.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
Разбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Москва не обладает полной информацией об идее разместить в Карабахе миротворцев из скандинавских стран, но в любом случае все параметры должны быть согласованы сторонами конфликта, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил, что Вашингтон работает со скандинавскими странами по вопросу возможной отправки в Нагорный Карабах миротворческой миссии, которую можно развернуть в регионе для поддержания перемирия. По его мнению, в состав любых вооруженных миротворческих сил не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая США или соседние страны, миротворческая роль Турции является неподходящим вариантом для США и Армении.
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"Нужно американцев спрашивать, откуда они взяли эти предложения, идеи. Все необходимые параметры возможных механизмов должны быть согласованы в консультациях со сторонами конфликта", - сказал Руденко журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос, известно ли Москве об этой идее США, замминистра отметил, что "нам известно так же, как и вам, - (только) то, что сказал О`Брайен".
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаАндрей РуденкоНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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