https://ria.ru/20201102/lenoblast-1582695419.html

Власти Ленобласти продлили общественные работы до середины 2021 года

Власти Ленобласти продлили общественные работы до середины 2021 года

Власти Ленинградской области продлили срок действия общественных работ до середины 2021 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

2020-11-02T17:29

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. Власти Ленинградской области продлили срок действия общественных работ до середины 2021 года, сообщил глава региона Александр Дрозденко.Он напомнил, что оплачиваемые общественные работы в Ленинградской области стартовали в июне этого года как одна из мер для стабилизации ситуации на рынке труда в связи с ростом безработицы в период пандемии коронавируса. Оплата труда на таких работах составляла 2 МРОТ — 24260 рублей."Продление срока общественных работ поможет решить сразу две задачи: во-первых, дать возможность заработка тем, кто пока еще остается без работы, а, во-вторых, помочь коммунальному хозяйству в зимний период в расчистке снега в населенных пунктах", — отметил Александр Дрозденко.По словам губернатора, в общественных работах приняли участие 1673 человека, при этом треть из них впоследствии трудоустроились, в том числе в тех организациях, где они были задействованы на общественных работах.В общественных работах могут принять участие не только безработные граждане, но и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена на время эпидемии. Для этого жителям Ленинградской области необходимо дистанционно обратиться в удобный районный филиал Биржи труда.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/aes-1581138201.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко