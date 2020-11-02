https://ria.ru/20201102/kurort-1582704003.html
На курорте Архыз построят еще три канатные дороги
На курорте Архыз построят еще три канатные дороги
В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:15
2020-11-02T18:15
2020-11-02T18:21
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика
архыз
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5 тысяч человек в час, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в одной из социальных сетей.По словам главы региона до 2025 года планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка, там будут построены объекты горнолыжной инфраструктуры."С 2020 по 2021 годы будут построены три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две из них планируется сдать уже в конце текущего года", — сообщил Темрезов.Он также отметил, что в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. "Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности", — отметил глава КЧР.
https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, архыз, рашид темрезов
ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости.
В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз
будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5 тысяч человек в час, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов
на своей странице в одной из социальных сетей.
По словам главы региона до 2025 года планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка, там будут построены объекты горнолыжной инфраструктуры.
"С 2020 по 2021 годы будут построены три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две из них планируется сдать уже в конце текущего года", — сообщил Темрезов.
Он также отметил, что в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места.
"Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности", — отметил глава КЧР.