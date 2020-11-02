https://ria.ru/20201102/kurort-1582704003.html

На курорте Архыз построят еще три канатные дороги

На курорте Архыз построят еще три канатные дороги

В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T18:15

2020-11-02T18:15

2020-11-02T18:21

туризм

новости - туризм

карачаево-черкесская республика

архыз

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5 тысяч человек в час, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в одной из социальных сетей.По словам главы региона до 2025 года планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка, там будут построены объекты горнолыжной инфраструктуры."С 2020 по 2021 годы будут построены три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две из них планируется сдать уже в конце текущего года", — сообщил Темрезов.Он также отметил, что в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. "Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности", — отметил глава КЧР.

https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html

архыз

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, архыз, рашид темрезов