Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика
Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201102/kurort-1582704003.html
На курорте Архыз построят еще три канатные дороги
На курорте Архыз построят еще три канатные дороги
В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:15
2020-11-02T18:21
туризм
новости - туризм
карачаево-черкесская республика
архыз
рашид темрезов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582701741_0:45:853:525_1400x0_80_0_0_2eb1a371f8ad1085bee713f02d30610b.jpg
ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5 тысяч человек в час, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в одной из социальных сетей.По словам главы региона до 2025 года планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка, там будут построены объекты горнолыжной инфраструктуры."С 2020 по 2021 годы будут построены три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две из них планируется сдать уже в конце текущего года", — сообщил Темрезов.Он также отметил, что в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места. "Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности", — отметил глава КЧР.
https://ria.ru/20200929/kavkaz-1577927935.html
архыз
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582701741_47:0:806:569_1400x0_80_0_0_ca1af76b002646efc274d6f39718ab15.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, архыз, рашид темрезов

На курорте Архыз построят еще три канатные дороги

18:15 02.11.2020 (обновлено: 18:21 02.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРКанатная дорога на курорте Архыз
Канатная дорога на курорте Архыз - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 2 ноя — РИА Новости. В 2020-2021 годы на всесезонном курорте Архыз будут сданы в эксплуатацию три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью более 5 тысяч человек в час, сообщил глава КЧР Рашид Темрезов на своей странице в одной из социальных сетей.
По словам главы региона до 2025 года планируется расширение существующих зон катания и развитие туристической деревни Дукка, там будут построены объекты горнолыжной инфраструктуры.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРКанатная дорога на курорте Архыз
Канатная дорога на курорте Архыз - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Канатная дорога на курорте Архыз
"С 2020 по 2021 годы будут построены три канатные дороги протяженностью 5,5 километров и пропускной способностью 5,2 тысяч человек в час. Две из них планируется сдать уже в конце текущего года", — сообщил Темрезов.
Он также отметил, что в Архызе и в близлежащих территориях активно развивается малый и средний бизнес, совершенствуется сервис, создаются новые рабочие места.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧРКанатная дорога на курорте Архыз
Канатная дорога на курорте Архыз - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы КЧР
Канатная дорога на курорте Архыз
"Наша задача создать такие же успешные, по настоящему прорывные проекты и в других ключевых отраслях экономики: сельском хозяйстве и промышленности", — отметил глава КЧР.
Горная река Псыш на территории Софийской долины в Республике Карачаево-Черкессия - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 11:37Туризм
Эльбрус и Архыз превратят в горнолыжные курорты мирового уровня
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаТуризмНовости - ТуризмАрхызРашид Темрезов
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:51Израильский эксперт рассказал, из-за чего в Европе нападают на синагоги
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
Лента новостейМолния