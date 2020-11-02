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В Совфеде призвали Францию отказаться от штампов в отношении Крыма
В Совфеде призвали Францию отказаться от штампов в отношении Крыма
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Францию отказаться от штампов при восприятии статуса крымского... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:16
2020-11-02T19:16
дмитрий кулеба
сергей цеков
жан-ив ле дриан
франция
республика крым
севастополь
оон
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Францию отказаться от штампов при восприятии статуса крымского региона.Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма"."Франции пора отказаться от повторения одних и тех же штампов. Это никак не возвеличивает Францию как государство, которое считает себя символом свободы и демократических ценностей. Авторитетные страны должны отличаться объективными и правильными оценками международной ситуации, но, к сожалению, Франции при восприятии и трактовки крымских событий пока этого не хватает", - сказал Цеков РИА Новости.По его словам, французские власти вместо реальной оценки крымских событий по-прежнему повторяют общеевропейские штампы."Французские власти лучше бы слушали не украинских коллег, а своих граждан, которые неоднократно бывали в Крыму и признавали небывалые преобразования российского Крыма. Как раз Украина относилась к полуострову как к аннексированной территории, ничего не вкладывая в его развитие. Видимо, украинские политики осознавали, что рано или поздно Крым вернется домой, в Россию", - подчеркнул сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20201102/ukraina-1582708648.html
https://ria.ru/20201102/krym-1582684565.html
франция
республика крым
севастополь
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дмитрий кулеба, сергей цеков, жан-ив ле дриан, франция, республика крым, севастополь, оон, украина, в мире

В Совфеде призвали Францию отказаться от штампов в отношении Крыма

19:16 02.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости. Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков призвал Францию отказаться от штампов при восприятии статуса крымского региона.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные переговоры с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В ходе разговора Ле Дриан подтвердил неизменную и однозначную позицию Франции, которая "не признает незаконную аннексию Крыма".
"Франции пора отказаться от повторения одних и тех же штампов. Это никак не возвеличивает Францию как государство, которое считает себя символом свободы и демократических ценностей. Авторитетные страны должны отличаться объективными и правильными оценками международной ситуации, но, к сожалению, Франции при восприятии и трактовки крымских событий пока этого не хватает", - сказал Цеков РИА Новости.
По его словам, французские власти вместо реальной оценки крымских событий по-прежнему повторяют общеевропейские штампы.
Здание министерства иностранных дел в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
18:42
МИД Украины пригласил Францию к "активному участию" в платформе по Крыму
"Французские власти лучше бы слушали не украинских коллег, а своих граждан, которые неоднократно бывали в Крыму и признавали небывалые преобразования российского Крыма. Как раз Украина относилась к полуострову как к аннексированной территории, ничего не вкладывая в его развитие. Видимо, украинские политики осознавали, что рано или поздно Крым вернется домой, в Россию", - подчеркнул сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
16:40
Аксенов заявил, что Крым не надеется на поставку воды с Украины
 
Дмитрий КулебаСергей ЦековЖан-Ив Ле ДрианФранцияРеспублика КрымСевастопольООНУкраинаВ мире
 
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