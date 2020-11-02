https://ria.ru/20201102/krem-1582679046.html

Фирма из Югры намерена выпускать крем на основе коллагена из щучьих шкур

Фирма из Югры намерена выпускать крем на основе коллагена из щучьих шкур

Крем и медицинские препараты на основе коллагена из щучьих шкур с использованием сока морошки и травяных масел намерена ввести в продажу компания из Сургутского РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T16:22

2020-11-02T16:22

2020-11-02T16:22

ханты-мансийский автономный округ

москва

сургутский район

санкт-петербург

экономика

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 2 ноя - РИА Новости. Крем и медицинские препараты на основе коллагена из щучьих шкур с использованием сока морошки и травяных масел намерена ввести в продажу компания из Сургутского района ХМАО, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.Производством коллагена для косметической отрасли в крупнейшем районе автономного округа занимается организация "Велес" на базе муниципального унитарного предприятия "Восход" в селе Сытомино. В феврале компания запустила первую линию по выпуску гидрата рыбного коллагена и уже произвела семь тонн этой продукции, проект сопровождают районные власти, уточнил Трубецкой."Это единственное предприятие в России, которое делает коллаген из речной рыбы, а именно - из щучьих шкур... Совместно с еще одним нашим предприятием - "Дикоросы Югры" - "Велес" создает линейку косметических кремов семи видов на основе коллагена с добавлением сока морошки и масел югорских трав. Продукт планируют запатентовать и ввести в продажу к новому году", - написал глава района на своей странице в Facebook.По его словам, патчи для лица, косметические маски и кремы будут выпускать в Свердловской области, а продажи ожидаются через федеральные сети и собственные представительства компании, в частности, в Москве и Санкт-Петербурге, а также на юге России."В планах - доклинические и клинические исследования и разработка новых медицинских продуктов, например, кровоостанавливающих коллагеновых губок для лечения открытых ран и ожогов. Сейчас разрабатывают крем для суставов "55+", - уточнил Трубецкой.Он также подчеркнул, что при переработке рыбы на предприятии появилась новая пищевая линейка. Так, компания готовит к выпуску первую партию рыбной колбасы, на подходе - линия по производству рыбьего жира и рыбокостной муки для агропрома."Это будут корма для кур, крупного рогатого скота и рыбы. Тогда у предприятия будет полный цикл производства", - пояснил Трубецкой, добавив, что реализация всех указанных проектов позволит компании вдвое увеличить число рабочих мест к концу года - до 30.

https://ria.ru/20201022/yugra-1581051052.html

https://ria.ru/20201016/trassa-1580093265.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сургутский район, санкт-петербург, экономика