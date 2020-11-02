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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582711652.html
Беглов не исключил жестких ограничений в Петербурге из-за коронавируса
Беглов не исключил жестких ограничений в Петербурге из-за коронавируса
В Петербурге могут ввести новые ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:04
2020-11-02T19:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Петербурге могут ввести новые ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. &lt;...&gt; Если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", — сказал губернатор в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".Он напомнил, что жителям города нужно ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих и научиться жить в новых условиях.За последние сутки в Петербурге выявили 923 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 449 человек. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 63 тысячи, при этом выздоровели почти 39,5 тысячи человек, отмечает городской оперативный штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов не исключил жестких ограничений в Петербурге из-за коронавируса

19:04 02.11.2020 (обновлено: 19:55 02.11.2020)
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Петербурге могут ввести новые ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
"Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. <...> Если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", — сказал губернатор в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".
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Он напомнил, что жителям города нужно ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих и научиться жить в новых условиях.
За последние сутки в Петербурге выявили 923 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 449 человек. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 63 тысячи, при этом выздоровели почти 39,5 тысячи человек, отмечает городской оперативный штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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