https://ria.ru/20201102/koronavirus-1582711652.html

Беглов не исключил жестких ограничений в Петербурге из-за коронавируса

Беглов не исключил жестких ограничений в Петербурге из-за коронавируса

В Петербурге могут ввести новые ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:04

2020-11-02T19:04

2020-11-02T19:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр беглов

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 ноя — РИА Новости. В Петербурге могут ввести новые ограничения по COVID-19, если жители не будут соблюдать требования эпидемиологической безопасности, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Мы перешли отметку в 900 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрированы 923 случая заражения. Это критически много. <...> Если не будем повсеместно использовать средства защиты, придется вводить жесткие ограничения", — сказал губернатор в эфире "Радио России — Санкт-Петербург".Он напомнил, что жителям города нужно ответственно относиться к безопасности своих близких и окружающих и научиться жить в новых условиях.За последние сутки в Петербурге выявили 923 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 449 человек. Число зарегистрированных случаев COVID-19 в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 63 тысячи, при этом выздоровели почти 39,5 тысячи человек, отмечает городской оперативный штаб.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201102/immunitet-1582687368.html

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество