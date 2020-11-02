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В армянской общине прокомментировали убийство волгоградца из-за чата
В армянской общине прокомментировали убийство волгоградца из-за чата
В армянской общине Волгограда осудили жестокое избиение 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщает портал "Волгоград Онлайн". РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:25
2020-11-02T19:55
волгоград
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В армянской общине Волгограда осудили жестокое избиение 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщает портал "Волгоград Онлайн".Заместитель председателя общественной организации "Армянская община" Армен Оганесян назвал происшествие жутким и осудил применение силы.При этом Оганесян возмутился призывами немедленно депортировать напавшего на Гребенюка 30-летнего Арсена Мелконяна."На мой взгляд, совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека", — добавил общественник.Кроме того, собеседник портала раскритиковал комментарии пользователей соцсетей, о том, что армянская община якобы будет "отмазывать" злоумышленника."Что за ерунда? То, что он армянин, вовсе не значит, что мы несем за него ответственность. Человек получит то, что заслужил", — подчеркнул Оганесян.Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации.
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волгоград, волгоградская область, происшествия

В армянской общине прокомментировали убийство волгоградца из-за чата

19:25 02.11.2020 (обновлено: 19:55 02.11.2020)
 
© РИА НовостиУголовное дело
Уголовное дело - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В армянской общине Волгограда осудили жестокое избиение 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщает портал "Волгоград Онлайн".
Заместитель председателя общественной организации "Армянская община" Армен Оганесян назвал происшествие жутким и осудил применение силы.
"Из-за этого недалекого и бесчеловечного товарища ребенок остался без отца, а родители — без сына", — сказал он.
При этом Оганесян возмутился призывами немедленно депортировать напавшего на Гребенюка 30-летнего Арсена Мелконяна.
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 21:46
Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
"На мой взгляд, совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека", — добавил общественник.
Кроме того, собеседник портала раскритиковал комментарии пользователей соцсетей, о том, что армянская община якобы будет "отмазывать" злоумышленника.
"Что за ерунда? То, что он армянин, вовсе не значит, что мы несем за него ответственность. Человек получит то, что заслужил", — подчеркнул Оганесян.
Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации.
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
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Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
 
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