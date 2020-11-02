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В армянской общине прокомментировали убийство волгоградца из-за чата

В армянской общине прокомментировали убийство волгоградца из-за чата

В армянской общине Волгограда осудили жестокое избиение 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщает портал "Волгоград Онлайн". РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:25

2020-11-02T19:25

2020-11-02T19:55

волгоград

волгоградская область

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. В армянской общине Волгограда осудили жестокое избиение 41-летнего Романа Гребенюка после конфликта в родительском чате, сообщает портал "Волгоград Онлайн".Заместитель председателя общественной организации "Армянская община" Армен Оганесян назвал происшествие жутким и осудил применение силы.При этом Оганесян возмутился призывами немедленно депортировать напавшего на Гребенюка 30-летнего Арсена Мелконяна."На мой взгляд, совершенно неправильно ставить во главу угла национальность человека", — добавил общественник.Кроме того, собеседник портала раскритиковал комментарии пользователей соцсетей, о том, что армянская община якобы будет "отмазывать" злоумышленника."Что за ерунда? То, что он армянин, вовсе не значит, что мы несем за него ответственность. Человек получит то, что заслужил", — подчеркнул Оганесян.Нападение на Романа Гребенюка произошло вечером 23 октября после конфликта в родительском чате из-за домашнего задания. Его жестоко избили в отделении банка на глазах у посетителей. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с мужчиной, который, как ей показалось, ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации.

https://ria.ru/20201101/napadenie-1582573975.html

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волгоград

волгоградская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия