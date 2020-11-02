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Группа ОМЗ готова увеличить производство медицинского кислорода
Группа ОМЗ готова увеличить производство медицинского кислорода
Группа ОМЗ (входит в группу Газпромбанка) готова увеличить производство медицинского кислорода на четырех новых площадках предприятия "Криогенмаш" — в Туле,... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T18:20
2020-11-02T18:20
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Группа ОМЗ (входит в группу Газпромбанка) готова увеличить производство медицинского кислорода на четырех новых площадках предприятия "Криогенмаш" — в Туле, Томске, Таганроге и под Санкт-Петербургом, говорится в пресс-релизе ОМЗ.Первую лицензию на производство медицинского кислорода дочернее предприятие Криогенмаша в Екатеринбурге получило еще в 2012 году. Накануне была также получена лицензия Минпромторга на производство медицинского кислорода в Северо-Западном регионе.Как сообщил в минувшую пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, и правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса. По данным Минпромторга, осложненная ситуацию с медицинским кислородом имеет место в 22 регионах. Министерство отмечало, что российские производства способны полностью обеспечить потребность страны в кислороде."В связи с пандемией коронавируса спрос на медицинский кислород резко вырос. Помимо Екатеринбурга, "Криогенмаш" готов начать производство медицинского кислорода на площадках под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске, Таганроге. Собственные производственные площадки и средства транспортировки газа позволят поставлять производимый кислород в города пяти федеральных округов", - говорится в сообщении компании.По словам генерального директора ОМЗ Евгения Кислицына, "Криогенмаш" на сегодня —крупнейший производитель оборудования для получения медицинского кислорода."Мы готовы предоставить имеющиеся мощности для производства необходимого медицинским учреждениям препарата. Суммарно на производственных площадках Криогенмаша можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки", - сказал Кислицын.Как сообщили в Минпромторге, 30 октября Мантуров посетил производственную площадку "Криогенмаша" в Балашихе и обсудил с руководством группы ОМЗ возможности увеличения производства медицинского кислорода. По словам министра, "Криогенмаш" сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического."Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности - и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября", - привели в ведомстве слова Мантурова."Криогенмаш" – разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных отраслей промышленности, медицинского кислорода, оборудования для хранения и транспортировки сжиженных газов. Предприятие образовано в 1949 году. В 2015 году оно прошло масштабное обновление: построен современный многономенклатурный производственный комплекс, модернизирован проектный институт, решающий полный спектр научных и конструкторских задач. Около 70 % технических газов в России производится на оборудовании "Криогенмаша".
https://ria.ru/20201030/kislorod-1582383812.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
новости компаний - экономика

Группа ОМЗ готова увеличить производство медицинского кислорода

18:20 02.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевВрачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Врачи и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии в центре МГУ имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Группа ОМЗ (входит в группу Газпромбанка) готова увеличить производство медицинского кислорода на четырех новых площадках предприятия "Криогенмаш" — в Туле, Томске, Таганроге и под Санкт-Петербургом, говорится в пресс-релизе ОМЗ.
Первую лицензию на производство медицинского кислорода дочернее предприятие Криогенмаша в Екатеринбурге получило еще в 2012 году. Накануне была также получена лицензия Минпромторга на производство медицинского кислорода в Северо-Западном регионе.
Как сообщил в минувшую пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, порядка 20 российских регионов сообщили о сложностях с наличием медицинского кислорода, и правительство в настоящее время ведет работу для преодоления дисбаланса. По данным Минпромторга, осложненная ситуацию с медицинским кислородом имеет место в 22 регионах. Министерство отмечало, что российские производства способны полностью обеспечить потребность страны в кислороде.
"В связи с пандемией коронавируса спрос на медицинский кислород резко вырос. Помимо Екатеринбурга, "Криогенмаш" готов начать производство медицинского кислорода на площадках под Санкт-Петербургом, в Туле, Томске, Таганроге. Собственные производственные площадки и средства транспортировки газа позволят поставлять производимый кислород в города пяти федеральных округов", - говорится в сообщении компании.
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Мантуров заявил о проблемах с медицинским кислородом в 20 регионах
По словам генерального директора ОМЗ Евгения Кислицына, "Криогенмаш" на сегодня —крупнейший производитель оборудования для получения медицинского кислорода.
"Мы готовы предоставить имеющиеся мощности для производства необходимого медицинским учреждениям препарата. Суммарно на производственных площадках Криогенмаша можно производить более 300 тонн медицинского кислорода в сутки", - сказал Кислицын.
Как сообщили в Минпромторге, 30 октября Мантуров посетил производственную площадку "Криогенмаша" в Балашихе и обсудил с руководством группы ОМЗ возможности увеличения производства медицинского кислорода. По словам министра, "Криогенмаш" сейчас находится в процессе получения лицензии на производство медицинского кислорода на основе технического.
"Минпромторг России оказывает полное содействие для ускорения этого процесса. Таким же образом мы взаимодействуем с другими предприятиями, которые готовы сейчас расширить или перепрофилировать свои мощности - и полностью обеспечить страну достаточным количеством медицинского кислорода. Сейчас в Минпромторге России находится 5 заявок. Все они будут рассмотрены до 3 ноября", - привели в ведомстве слова Мантурова.
"Криогенмаш" – разработчик и поставщик оборудования для получения технических газов для различных отраслей промышленности, медицинского кислорода, оборудования для хранения и транспортировки сжиженных газов. Предприятие образовано в 1949 году. В 2015 году оно прошло масштабное обновление: построен современный многономенклатурный производственный комплекс, модернизирован проектный институт, решающий полный спектр научных и конструкторских задач. Около 70 % технических газов в России производится на оборудовании "Криогенмаша".
 
Новости компаний - Экономика
 
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