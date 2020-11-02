https://ria.ru/20201102/karabakh-1582733493.html

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T22:29

2020-11-02T22:29

2020-11-02T22:34

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580834427_0:173:3025:1875_1400x0_80_0_0_c1ef16ae50aeb9b86b36b07e4e35152f.jpg

МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире