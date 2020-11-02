https://ria.ru/20201102/karabakh-1582733493.html
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Путин обсудил с Алиевым и Пашиняном ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T22:29
2020-11-02T22:29
2020-11-02T22:34
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, они обсудили ситуацию в Карабахе, сообщает пресс-служба Кремля."1 ноября и 2 ноября соответственно состоялись телефонные разговоры президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Обстоятельно обсуждены вопросы урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в сообщении.
нагорный карабах
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, армения, в мире