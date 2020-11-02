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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582644137.html
Алиев оценил усилия международных посредников по Карабаху
Алиев оценил усилия международных посредников по Карабаху
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, по словам главы республики, были... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:44
2020-11-02T13:44
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, по словам главы республики, были попытки "затягивания и замораживания" конфликта.На приеме присутствовали генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат, председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев оценил усилия международных посредников по Карабаху

13:44 02.11.2020
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, по словам главы республики, были попытки "затягивания и замораживания" конфликта.

"Наш народ с большой чувствительностью следит за реакцией мира вокруг этого конфликта. Это можно понять. В течение 30 лет наши территории находились под оккупацией. Усилия международных посредников не дали никакого результата. Мы видели попытки по затягиванию, замораживанию конфликта, увековечиванию оккупации. Поэтому за последний месяц каждая мысль, каждая позиция воспринимается нашим народом с большой чувствительностью", - заявил Алиев в ходе приема, который транслировался в эфире телеканала АЗТВ.

На приеме присутствовали генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат, председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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