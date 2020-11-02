https://ria.ru/20201102/karabakh-1582644137.html

Алиев оценил усилия международных посредников по Карабаху

Алиев оценил усилия международных посредников по Карабаху

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, по словам главы республики, были... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:44

2020-11-02T13:44

2020-11-02T13:44

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что усилия международных посредников по Карабаху не дали никаких результатов, по словам главы республики, были попытки "затягивания и замораживания" конфликта.На приеме присутствовали генеральный секретарь Совета сотрудничества тюркоязычных государств Багдад Амреев, президент Союза торговых палат и товарных бирж Турции Мустафа Рифат, председатель Торговой и промышленной палаты Узбекистана Адхам Икрамов и президент Торговой и промышленной палаты Кыргызстана Марат Шаршекеев.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201002/karabakh-1578067985.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Удары противника в Карабахе с применением боеприпасов с белым фосфором. Кадры армии обороны НКР Армия обороны НКР показала видео, на котором, как утверждается, снято применение противником боеприпасов с белым фосфором. В Баку это отрицают. 2020-11-02T13:44 true PT0M24S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире