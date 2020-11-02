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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582587263.html
В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе
В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе
Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:21
2020-11-02T07:21
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе.Уточняется, что "обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике..., были вынуждены отступить"."Были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - сообщила пресс-служба.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

В Баку заявили о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе

07:21 02.11.2020
 
© РИА Новости / Илья ПиталевПоследствия обстрела центрального рынка Степанакерта
Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о продолжении боев на нескольких направлениях в Карабахе.
"В течение дня 1 ноября и в ночь на 2 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных видов оружия, в том числе ракетами и артиллерией, позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты на различных направлениях фронта. Боевые операции продолжались в основном на Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта", - сообщила пресс-служба азербайджанского военного ведомства.
Уточняется, что "обороняющиеся подразделения противника, понеся потери в живой силе и боевой технике..., были вынуждены отступить".
"Были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", 10 различных видов пушек, 3 грузовика с боеприпасами и 5 единиц другой автомобильной техники противника. В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку", - сообщила пресс-служба.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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