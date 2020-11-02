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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582586903.html
Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе
Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе
Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле территорий Агдамского и Агджабединского районов, граничащих с зоной боевых действий в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T07:11
2020-11-02T08:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле территорий Агдамского и Агджабединского районов, граничащих с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе.Как утверждают в Баку, артиллерийский обстрел ведется с 06.00 по местному времени (05.00 мск).По данным азербайджанского минобороны, в Карабахе продолжаются боевые действия сразу на нескольких направлениях, при этом армянская сторона понесла потери и была вынуждена отступить."Были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", десять различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники противника", - заявили в пресс-службе военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
https://ria.ru/20201101/pashinyan-1582550012.html
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Баку обвинил Ереван в обстреле районов у зоны боевых действий в Карабахе

07:11 02.11.2020 (обновлено: 08:05 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья ПиталевНагорный Карабах
Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило вооруженные силы Армении в обстреле территорий Агдамского и Агджабединского районов, граничащих с зоной боевых действий в Нагорном Карабахе.
Как утверждают в Баку, артиллерийский обстрел ведется с 06.00 по местному времени (05.00 мск).
По данным азербайджанского минобороны, в Карабахе продолжаются боевые действия сразу на нескольких направлениях, при этом армянская сторона понесла потери и была вынуждена отступить.
"Были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, 4 РСЗО БМ-21 "Град", десять различных видов пушек, три грузовика с боеприпасами и пять единиц другой автомобильной техники противника", - заявили в пресс-службе военного ведомства.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 17:02Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Пашинян заявил, что ему понятна российская позиция по Карабаху
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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