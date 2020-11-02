https://ria.ru/20201102/kaliningrad-1582652471.html
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининград
Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининград
Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Калининградскую область в грядущем зимнем сезоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:54
2020-11-02T14:54
2020-11-02T14:54
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
отели
цены
туры
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579624267_0:0:2826:1591_1400x0_80_0_0_ed8bd046c46858b4414ba047322b2970.jpg
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Калининградскую область в грядущем зимнем сезоне, сообщает АТОР. По сообщениям участников рынка, на Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Этому помогает в том числе и программа туристического кешбэка."Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо, мы ожидаем, что пик бронирований придется на середину ноября", – рассказывает коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. По ее мнению, росту продаж помогает расширенное авиасообщение (рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России) и летняя популярность направления.Как считает директор по внутреннему рынку крупного туроператора Алена Громова, есть все основания полагать, что гостиницы региона будут заполнены на 100 процентов. В других компаниях предполагают, что дефицит мест начнет ощущаться уже к середине ноября. В первую очередь — в дорогих отелях, расположенных в центре Калининграда.Туроператоры предлагают различные новогодние программы. Например, пять дней по цене от 21 тысячи рублей на человека (без учета дороги). В стоимость входит: проживание в гостинице на базе завтраков, экскурсионная программа, праздничный банкет, органный концерт в кафедральном соборе.Есть аналогичные программы и по цене от 36 тысяч рублей (без учета дороги). В программе: размещение в гостинице на базе завтраков, транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание.Предлагают и "Рождественский Weekend" на двоих с перелетом из Москвы от 16 189 рублей.
https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html
калининградская область
калининград
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579624267_95:0:2826:2048_1400x0_80_0_0_5db7c52ceba32b31c0fbb42f5da8b82b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
куда можно лететь, куда поехать, куда поехать в выходные, отели, цены, туры, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, новый год, калининградская область, калининград, отдых, праздник
МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости.
Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Калининградскую область в грядущем зимнем сезоне, сообщает
АТОР.
По сообщениям участников рынка, на Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Этому помогает в том числе и программа туристического кешбэка.
"Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо, мы ожидаем, что пик бронирований придется на середину ноября", – рассказывает коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. По ее мнению, росту продаж помогает расширенное авиасообщение (рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России) и летняя популярность направления.
Как считает директор по внутреннему рынку крупного туроператора Алена Громова, есть все основания полагать, что гостиницы региона будут заполнены на 100 процентов. В других компаниях предполагают, что дефицит мест начнет ощущаться уже к середине ноября. В первую очередь — в дорогих отелях, расположенных в центре Калининграда.
Туроператоры предлагают различные новогодние программы. Например, пять дней по цене от 21 тысячи рублей на человека (без учета дороги). В стоимость входит: проживание в гостинице на базе завтраков, экскурсионная программа, праздничный банкет, органный концерт в кафедральном соборе.
Есть аналогичные программы и по цене от 36 тысяч рублей (без учета дороги). В программе: размещение в гостинице на базе завтраков, транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание.
Предлагают и "Рождественский Weekend" на двоих с перелетом из Москвы от 16 189 рублей.