https://ria.ru/20201102/kaliningrad-1582652471.html

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининград

Эксперты рассказали, сколько стоят новогодние туры в Калининград

Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Калининградскую область в грядущем зимнем сезоне, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:54

2020-11-02T14:54

2020-11-02T14:54

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МОСКВА, 2 ноя – РИА Новости. Туроператоры фиксируют рост спроса на путевки в Калининградскую область в грядущем зимнем сезоне, сообщает АТОР. По сообщениям участников рынка, на Новый год бронирование туров в Калининградскую область идет более активно, чем по другим регионам России. Этому помогает в том числе и программа туристического кешбэка."Уже сейчас отели на Новый год заполняются хорошо, мы ожидаем, что пик бронирований придется на середину ноября", – рассказывает коммерческий директор национального туроператора Оксана Булах. По ее мнению, росту продаж помогает расширенное авиасообщение (рейсы в Калининград выполняются из 23 регионов России) и летняя популярность направления.Как считает директор по внутреннему рынку крупного туроператора Алена Громова, есть все основания полагать, что гостиницы региона будут заполнены на 100 процентов. В других компаниях предполагают, что дефицит мест начнет ощущаться уже к середине ноября. В первую очередь — в дорогих отелях, расположенных в центре Калининграда.Туроператоры предлагают различные новогодние программы. Например, пять дней по цене от 21 тысячи рублей на человека (без учета дороги). В стоимость входит: проживание в гостинице на базе завтраков, экскурсионная программа, праздничный банкет, органный концерт в кафедральном соборе.Есть аналогичные программы и по цене от 36 тысяч рублей (без учета дороги). В программе: размещение в гостинице на базе завтраков, транспортное, экскурсионное и музейное обслуживание.Предлагают и "Рождественский Weekend" на двоих с перелетом из Москвы от 16 189 рублей.

https://ria.ru/20201016/kaliningrad-1579373493.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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