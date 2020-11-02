https://ria.ru/20201102/izmir-1582697310.html
В Турции задержали причастных к строительству рухнувших домов в Измире
В Турции задержали причастных к строительству рухнувших домов в Измире
Турецкая полиция задержала девять человек, имеющих отношение к строительству жилых зданий, которые обрушились в пятницу в результате сильного землетрясения в... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T17:37
2020-11-02T17:37
2020-11-02T17:37
землетрясение в эгейском море
эгейское море
измир (провинция)
турция
в мире
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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Турецкая полиция задержала девять человек, имеющих отношение к строительству жилых зданий, которые обрушились в пятницу в результате сильного землетрясения в Измире, сообщает телеканал NTV в понедельник.Среди задержанных – подрядчики строительной компании, а также специалисты по технической экспертизе строительных проектов.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 91 человек погиб, пострадали 994. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.
https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html
эгейское море
измир (провинция)
турция
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире
Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину.
2020-11-02T17:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире