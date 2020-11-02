https://ria.ru/20201102/izmir-1582697310.html

В Турции задержали причастных к строительству рухнувших домов в Измире

В Турции задержали причастных к строительству рухнувших домов в Измире

Турецкая полиция задержала девять человек, имеющих отношение к строительству жилых зданий, которые обрушились в пятницу в результате сильного землетрясения в... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T17:37

2020-11-02T17:37

2020-11-02T17:37

землетрясение в эгейском море

эгейское море

измир (провинция)

турция

в мире

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АНКАРА, 2 ноя – РИА Новости. Турецкая полиция задержала девять человек, имеющих отношение к строительству жилых зданий, которые обрушились в пятницу в результате сильного землетрясения в Измире, сообщает телеканал NTV в понедельник.Среди задержанных – подрядчики строительной компании, а также специалисты по технической экспертизе строительных проектов.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции 30 октября, эпицентр находился в Эгейском море близ города Сеферихисар провинции Измир. Землетрясение ощутили и на близлежащих греческих островах, греческие сейсмологи оценили его магнитуду в 6,9. Сообщалось об обрушении по меньшей мере 20 зданий в Измире. Землетрясение вызвало небольшое цунами, затопившее прибрежные улицы в Сеферихисаре. По последним данным, 91 человек погиб, пострадали 994. Разрушения зафиксированы и на греческом острове Самос, где два человека погибли и 19 получили ранения.

https://ria.ru/20201101/zemletryasenie-1582523429.html

эгейское море

измир (провинция)

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры спасения ребенка из-под завалов после землетрясения в Измире Спасатели в турецком Измире извлекли из-под завалов после землетрясения живого ребенка. Позднее из-под завалов удалось извлечь живыми еще двух человек, мужчину и женщину. 2020-11-02T17:37 true PT0M31S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

землетрясение в эгейском море, эгейское море, измир (провинция), турция, в мире