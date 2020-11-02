https://ria.ru/20201102/genprokuror-1582625003.html

Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения генпрокурора

Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения генпрокурора

Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T12:28

2020-11-02T12:28

2020-11-02T12:28

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке назначения генпрокурора и его замов и рекомендовал Совфеду одобрить его.Сенаторы рассмотрят его на заседании 3 ноября.Согласно закону генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".

https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, политика