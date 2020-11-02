https://ria.ru/20201102/genprokuror-1582625003.html
Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения генпрокурора
Комитет Совфеда поддержал закон о новом порядке назначения генпрокурора
Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T12:28
2020-11-02T12:28
2020-11-02T12:28
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Профильный комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал разработанный в развитие поправок в Конституцию закон о новом порядке назначения генпрокурора и его замов и рекомендовал Совфеду одобрить его.Сенаторы рассмотрят его на заседании 3 ноября.Согласно закону генпрокурор с заместителями будут назначаться президентом после консультаций с СФ.Изменения вносятся в федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации".
https://ria.ru/20201102/sovfed-1582623087.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, политика