https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582638985.html
Франция усилит контроль границ после терактов в стране
Франция усилит контроль границ после терактов в стране
Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:21
2020-11-02T13:21
2020-11-02T13:21
жеральд дарманен
эммануэль макрон
министерство внутренних дел франции
франция
ницца
в мире
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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.Глава МВД указал на, что профили террористов очень различны."Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться", - заявил министр.По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад попросил префектов поместить в центры временного содержания всех иностранцев, которые замешаны в радикализации и находятся вне правового поля во Франции. Министр сообщил, что таких лиц около ста. "Должна будет проведена работа со странами, чтобы они согласились их принять. И нам удаётся это сделать", - продолжил он.Дарманен сообщил, что за три года из Франции были высланы 458 радикализированных иностранцев.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. -0-
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
франция
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
2020-11-02T13:21
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PT0M57S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция
усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен
.
"Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV
.
Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.
"Не надо думать, что указывая пальцем на иностранцев, как это делают ультраправые, мы защитим нашу страну... Среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, - 22 французских гражданина", - отметил министр.
Глава МВД указал на, что профили террористов очень различны.
"Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться", - заявил министр.
По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.
Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад попросил префектов поместить в центры временного содержания всех иностранцев, которые замешаны в радикализации и находятся вне правового поля во Франции. Министр сообщил, что таких лиц около ста. "Должна будет проведена работа со странами, чтобы они согласились их принять. И нам удаётся это сделать", - продолжил он.
Дарманен сообщил, что за три года из Франции были высланы 458 радикализированных иностранцев.
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
После нападения в Ницце
по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. -0-