Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582638985.html
Франция усилит контроль границ после терактов в стране
Франция усилит контроль границ после терактов в стране
Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:21
2020-11-02T13:21
жеральд дарманен
эммануэль макрон
министерство внутренних дел франции
франция
ницца
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582154077_0:202:3072:1930_1400x0_80_0_0_a3f6593b4b2cc3af8b4a9122c956bcf4.jpg
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.Глава МВД указал на, что профили террористов очень различны."Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться", - заявил министр.По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад попросил префектов поместить в центры временного содержания всех иностранцев, которые замешаны в радикализации и находятся вне правового поля во Франции. Министр сообщил, что таких лиц около ста. "Должна будет проведена работа со странами, чтобы они согласились их принять. И нам удаётся это сделать", - продолжил он.Дарманен сообщил, что за три года из Франции были высланы 458 радикализированных иностранцев.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. -0-
https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html
https://ria.ru/20201029/frantsiya-1581974459.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
франция
ницца
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Работа полиции на месте теракта в Ницце
Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам
2020-11-02T13:21
true
PT0M57S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582154077_55:0:2786:2048_1400x0_80_0_0_4c654e329e8a6273001904dee83e9cbf.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире

Франция усилит контроль границ после терактов в стране

13:21 02.11.2020
 
© REUTERS / Eric Gaillard/PoolПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© REUTERS / Eric Gaillard/Pool
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.
Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.

"Не надо думать, что указывая пальцем на иностранцев, как это делают ультраправые, мы защитим нашу страну... Среди последних 30 террористов, о которых узнала страна, - 22 французских гражданина", - отметил министр.

Глава МВД указал на, что профили террористов очень различны.
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 15:31
Атака на Францию: откуда в стране религиозные экстремисты
"Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться", - заявил министр.
По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.
Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад попросил префектов поместить в центры временного содержания всех иностранцев, которые замешаны в радикализации и находятся вне правового поля во Франции. Министр сообщил, что таких лиц около ста. "Должна будет проведена работа со странами, чтобы они согласились их принять. И нам удаётся это сделать", - продолжил он.
Дарманен сообщил, что за три года из Франции были высланы 458 радикализированных иностранцев.
Мужчина проезжает мимо Эйфелевой башни в Париже - РИА Новости, 1920, 29.10.2020
29 октября, 08:00
Вышла из доверия: элита великой страны полностью дискредитирована
В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.
Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. -0-
Люди собираются на месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
Террорист убил учителя, а Европа убивает себя сама
 
Жеральд ДарманенЭммануэль МакронМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияНиццаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Число жертв землетрясения в Турции выросло до 95
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
Лента новостейМолния