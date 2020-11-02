https://ria.ru/20201102/frantsiya-1582638985.html

Франция усилит контроль границ после терактов в стране

Франция усилит контроль границ после терактов в стране

Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:21

2020-11-02T13:21

2020-11-02T13:21

жеральд дарманен

эммануэль макрон

министерство внутренних дел франции

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 2 ноя - РИА Новости. Франция усилит контроль своих границ после терактов, произошедших в стране за последнее время, сказал глава МВД Франции Жеральд Дарманен."Мы будем больше их (границы) контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны", - сказал министр в эфире телеканала BFMTV.Вместе с тем, глава МВД призвал не слушать тех, кто "говорят, что все иностранцы - террористы, и закрывая нашу страну ото всех, мы ее защитим". "Это неправда", - подчеркнул он.Глава МВД указал на, что профили террористов очень различны."Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться", - заявил министр.По его словам, за месяц из Франции были высланы 16 иностранцев, которых подозревают в радикализации.Кроме того, он сообщил, что несколько дней назад попросил префектов поместить в центры временного содержания всех иностранцев, которые замешаны в радикализации и находятся вне правового поля во Франции. Министр сообщил, что таких лиц около ста. "Должна будет проведена работа со странами, чтобы они согласились их принять. И нам удаётся это сделать", - продолжил он.Дарманен сообщил, что за три года из Франции были высланы 458 радикализированных иностранцев.В четверг, 29 октября, вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали. В ходе задержания он был серьезно ранен. Антитеррористическая прокуратура начала расследование. Руководитель ведомства подтвердил, что у совершившего атаку были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.После нападения в Ницце по всей Франции план по противодействию терроризму Vigipirate был введен на максимально высоком уровне. Власти страны усилили защиту мест религиозного культа и школ и приняли решение об увеличении числа французских военных в рамках антитеррористической операции Sentinelle.Шестнадцатого октября злоумышленник обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. -0-

https://ria.ru/20201029/france-terror-1582091507.html

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франция

ницца

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Работа полиции на месте теракта в Ницце Ницца. Появились кадры того, как полиция врывается в Нотр-Дам 2020-11-02T13:21 true PT0M57S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жеральд дарманен, эммануэль макрон, министерство внутренних дел франции, франция, ницца, в мире