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Додон уверен, что одержит победу во втором туре выборов в Молдавии

Додон уверен, что одержит победу во втором туре выборов в Молдавии

Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T13:18

2020-11-02T13:18

2020-11-02T13:22

президентские выборы в молдавии — 2020

майя санду

игорь додон

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится 15 ноября."Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55-60% от общего числа избирателей. Уверен, что эти избиратели мобилизуются, и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября", - заявил Додон на брифинге.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила экс-премьер Майя Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с действующим президентом Додоном, у которого 32,61%.

молдавия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире