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Додон уверен, что одержит победу во втором туре выборов в Молдавии
Додон уверен, что одержит победу во втором туре выборов в Молдавии
Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T13:18
2020-11-02T13:22
президентские выборы в молдавии — 2020
майя санду
игорь додон
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится 15 ноября."Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55-60% от общего числа избирателей. Уверен, что эти избиратели мобилизуются, и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября", - заявил Додон на брифинге.В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила экс-премьер Майя Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с действующим президентом Додоном, у которого 32,61%.
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президентские выборы в молдавии — 2020, майя санду, игорь додон, молдавия, в мире

Додон уверен, что одержит победу во втором туре выборов в Молдавии

13:18 02.11.2020 (обновлено: 13:22 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновПрезидент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной голосуют на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИШИНЕВ, 2 ноя – РИА Новости. Баллотирующийся на второй срок президент Молдавии Игорь Додон выразил уверенность, что одержит победу во втором туре выборов главы республики, который состоится 15 ноября.
"Выборы показали, что левоцентристский электорат составляет 55-60% от общего числа избирателей. Уверен, что эти избиратели мобилизуются, и я одержу победу во втором туре выборов 15 ноября", - заявил Додон на брифинге.
В Молдавии в воскресенье прошли президентские выборы, главу республики выбирают на четыре года. ЦИК признал выборы состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33%. Поскольку ни один из кандидатов по итогам прошедших выборов не набрал более 50% голосов, то на 15 ноября должен быть назначен второй тур. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, в первом туре выборов президента победила экс-премьер Майя Санду, набравшая 36,12% голосов, во втором туре она встретится с действующим президентом Додоном, у которого 32,61%.
Президентские выборы в Молдавии: первый тур
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанк

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

Избиратели стоят в очереди на избирательный участок в Кишиневе, чтобы принять участие в выборах президента Молдавии
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

Перекрытая дорога к селу Варница, где открыты избирательные участки для жителей левобережья Днестра
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

Кандидат на пост президента Молдавии Майя Санду голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

Президент Молдавии Игорь Додон с супругой Галиной отвечают на вопросы журналистов после голосования на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© Sputnik / Ирина Ляхова / Перейти в фотобанк

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

Мужчина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Кишиневе
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В целом ситуация на участках была спокойной.

Женщина голосует на всеобщих выборах президента Молдавии на одном из участков в Варнице
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

Подсчет голосов на избирательном участке в Кишиневе, после завершения голосования на выборах президента Молдавии
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Избирателям предстояло определиться, кого они хотят видеть главой государства на ближайшие четыре года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Граждане Молдавии могли отдать свой голос за одного из восьми кандидатов.

© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в фотобанк
3 из 12

ЦИК признала голосование состоявшимися, поскольку явка избирателей превысила необходимый порог в 33,33 процента.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
4 из 12

В первом туре выборов победила экс-премьер Молдавии Майя Санду с 36,16 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
5 из 12

Действующий президент Игорь Додон набрал 32,61 процента голосов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
6 из 12

За кандидата от "Нашей партии" Ренато Усатого проголосовали 16,9 процента избирателей, за Виолету Иванову от партии "Шор" — 6,49 процента.

© Sputnik / Ирина Ляхова
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за эпидемиологической ситуации выборы прошли с повышенными мерами безопасности.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На избирательный участок можно было попасть только в защитной маске.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
9 из 12

В целом ситуация на участках была спокойной.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
10 из 12

Так как ни один из кандидатов не набрал более 50 процентов голосов, Молдавию ждет второй тур выборов.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Новое голосование должно пройти 15 ноября.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
12 из 12

Результаты ЦИК республики должна будет объявить до 22 ноября включительно.

© РИА Новости / Максим Блинов
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Президентские выборы в Молдавии — 2020Майя СандуИгорь ДодонМолдавияВ мире
 
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