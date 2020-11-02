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Путин пообещал продолжать создавать условия для развития детей
Путин пообещал продолжать создавать условия для развития детей
Власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков, это общенациональная цель, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T14:32
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков, это общенациональная цель, заявил президент России Владимир Путин."Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан", - добавил президент.В конкурсе "Большая перемена" принимают участие более миллиона школьников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Церемония открытия финала конкурса состоялась 1 ноября, в дни проведения финала в "Артеке" лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать над созданием проектов по шести направлениями ("Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни").
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социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество

Путин пообещал продолжать создавать условия для развития детей

14:32 02.11.2020 (обновлено: 16:46 02.11.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков, это общенациональная цель, заявил президент России Владимир Путин.

"Каждый из вас без исключения талантлив, вы все победители. Главная ваша победа заключается в том, что вы смогли побороть сомнения, сделать важный шаг навстречу мечте, доказали, что можно многого добиться благодаря воле, настойчивости, таланту и, конечно, трудолюбию", - сказал Путин во время общения с участниками конкурса "Большая перемена".

"Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан", - добавил президент.
В конкурсе "Большая перемена" принимают участие более миллиона школьников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.
Церемония открытия финала конкурса состоялась 1 ноября, в дни проведения финала в "Артеке" лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать над созданием проектов по шести направлениями ("Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни").
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