https://ria.ru/20201102/deti-1582654899.html

Путин пообещал продолжать создавать условия для развития детей

Путин пообещал продолжать создавать условия для развития детей

Власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков, это общенациональная цель, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T14:32

2020-11-02T14:32

2020-11-02T16:46

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владимир путин

общество

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МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости. Власти будут и дальше создавать все необходимые условия для развития детей и подростков, это общенациональная цель, заявил президент России Владимир Путин."Ваш личный успех, успех миллионов ваших ровесников определяет благополучие динамичное развитие всей России. Мы будем и дальше создавать все необходимые условия, чтобы дети, подростки состоялись в жизни, были талантливы. Это без всякого преувеличения наша общенациональная цель. Убежден, она объединяет всех наших граждан", - добавил президент.В конкурсе "Большая перемена" принимают участие более миллиона школьников. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.Церемония открытия финала конкурса состоялась 1 ноября, в дни проведения финала в "Артеке" лекции и встречи для школьников проведут руководители крупнейших российских компаний и вузов. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать над созданием проектов по шести направлениями ("Образование будущего", "Предпринимательство", "Искусство-Арт", "Урбанистика", "Волонтерство" и "Здоровый образ жизни").

https://ria.ru/20201028/programmy-1581931589.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, владимир путин, общество