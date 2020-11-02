https://ria.ru/20201102/connery-1582599620.html
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера
Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:19
2020-11-02T11:19
2020-11-02T13:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
шон коннери
нассау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582454338_0:90:1408:882_1400x0_80_0_0_cd74dde51e57e151d2f5973bb4ce94bf.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: "Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли".Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: "Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело".Ранее сын актера Джейсон сообщил, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.
https://ria.ru/20201031/konneri-1582456591.html
нассау
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582454338_0:0:1408:1056_1400x0_80_0_0_0290891168f236f310517006c2d150a5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, шон коннери, нассау