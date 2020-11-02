https://ria.ru/20201102/connery-1582599620.html

Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера

Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера

Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T11:19

2020-11-02T11:19

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: "Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли".Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: "Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело".Ранее сын актера Джейсон сообщил, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.

https://ria.ru/20201031/konneri-1582456591.html

нассау

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, шон коннери, нассау