Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201102/connery-1582599620.html
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера
Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера
Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T11:19
2020-11-02T13:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
шон коннери
нассау
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582454338_0:90:1408:882_1400x0_80_0_0_cd74dde51e57e151d2f5973bb4ce94bf.jpg
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: "Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли".Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: "Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело".Ранее сын актера Джейсон сообщил, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.
https://ria.ru/20201031/konneri-1582456591.html
нассау
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1f/1582454338_0:0:1408:1056_1400x0_80_0_0_0290891168f236f310517006c2d150a5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, шон коннери, нассау

Вдова Шона Коннери рассказала о последних днях жизни актера

11:19 02.11.2020 (обновлено: 13:24 02.11.2020)
 
© AFP 2020 / Ed JonesАктер Шон Коннери
Актер Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© AFP 2020 / Ed Jones
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Вдова Шона Коннери, марокканско-французская художница Мишелин Роквебрун рассказала о последних днях жизни актера, который скончался в эту субботу в возрасте 90 лет, сообщает Daily Mail.
По ее словам, последние месяцы Коннери страдал деменцией, что усугубило его состояние: "Для него это уже была не жизнь. Последнее время он даже не мог выражать свои мысли".
Роквебрун подчеркнула, что все это время была рядом с супругом, пока он тихо не умер во сне.

"Он ушел спокойно, без всякой суеты. Это было то, чего он всегда хотел", — прокомментировала она.

Художница, которая познакомилась с Шоном Коннери в 1970 году на турнире по гольфу и позже стала его второй женой, добавила: "Он был великолепен. У нас была прекрасная семья. Он был образцом мужества и человечности. Без него будет очень тяжело".
Ранее сын актера Джейсон сообщил, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении самых близких.
Актер Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 16:27Культура
"Прощайте, мистер Бонд": умер Шон Коннери
 
КультураКино и сериалыНовости культурыШон КоннериНассау
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:45Посольство России контактирует с австрийской полицией по ситуации в Вене
00:44СМИ: заложников могли захватить в отеле Hilton в центре Вены
00:42Прохожих возле Венской оперы уложили на асфальт
00:38Глава МВД Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
00:37Не менее трех человек госпитализированы после теракта в Вене
00:35Стрельба в Вене велась в шести разных местах
00:31Канцлер Австрии находится в оперативном штабе по ситуации в Вене
00:29На Украине расследуют нападение на журналиста в Днепропетровской области
00:20В США пройдут президентские выборы
00:17СМИ: в Вене могут быть рассредоточены до семи преступников
00:15Глава МВД Австрии не подтвердил информацию о захвате заложников
00:14При стрельбе в Вене ранили сотрудника полиции
00:14Ресторан в Вене опроверг сообщения о заложниках
00:12Глава МВД Австрии заявил, что атаку в Вене устроили несколько человек
00:09В центре Вены временно перестал останавливаться общественный транспорт
23:45СМИ сообщили о захвате заложников в венском ресторане
23:22При теракте в центре Вены погибли семь человек
23:18В Минске рассказали о планах по закупке российской вакцины от COVID-19
23:08Напавший на синагогу в Вене подорвал себя, сообщили СМИ
23:06В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
Лента новостейМолния