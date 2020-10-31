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Умер актер Шон Коннери
Умер актер Шон Коннери
Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T15:37
2020-10-31T17:37
культура
шон коннери
великобритания
в мире
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет.Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи. О точной причине смерти не сообщается. По словам Джейсона, актер "некоторое время был нездоров"."Печальный день для всех, кто знал и любил моего отца, и тяжелая утрата для всех людей в мире, которые получали радость от чудесного дара актерства, который у него был", — сказал сын Коннери.Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Начал актерскую карьеру в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он также занимался футболом и бодибилдингом.Актер сыграл более чем в 70 фильмах, однако популярность ему принесла роль агента MI6 — персонажа романов Яна Флеминга Джеймса Бонда. Коннери снялся в шести частях бондианы.В то же время профессиональные награды ему принесли другие работы. В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998-м за вклад в киноискусство.В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.
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шон коннери, великобритания, в мире

Умер актер Шон Коннери

15:37 31.10.2020 (обновлено: 17:37 31.10.2020)
 
© AFP 2020 / Clive Brunskill/Getty ImageШон Коннери
Шон Коннери - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AFP 2020 / Clive Brunskill/Getty Image
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет.
Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи.
О точной причине смерти не сообщается. По словам Джейсона, актер "некоторое время был нездоров".
"Печальный день для всех, кто знал и любил моего отца, и тяжелая утрата для всех людей в мире, которые получали радость от чудесного дара актерства, который у него был", — сказал сын Коннери.
Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Начал актерскую карьеру в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он также занимался футболом и бодибилдингом.
© AP PhotoАктер Шон Коннери, 1964 год
Актер Шон Коннери, 1964 год - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AP Photo
Актер Шон Коннери, 1964 год
Актер сыграл более чем в 70 фильмах, однако популярность ему принесла роль агента MI6 — персонажа романов Яна Флеминга Джеймса Бонда. Коннери снялся в шести частях бондианы.
В то же время профессиональные награды ему принесли другие работы. В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".
В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998-м за вклад в киноискусство.
В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.
"Прощайте, мистер Бонд": умер Шон Коннери
© AFP 2020

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

Шотландский актер Шон Коннери во время съемок фильма Никогда не говори никогда
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
© Eon Productions Ltd. (1964)

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

Кадр из фильма Голдфингер
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

Кадр из фильма Из России с любовью
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
© AP Photo / MARCUS BRANDT

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

Шон Коннери
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
© REUTERS / Adam Hunger

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

Шон Коннери
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
© AP Photo / Stephen Chernin

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

Шотландский актер Шон Коннери во время парада шотландцев на Шестой авеню в Нью-Йорке
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
© AP Photo / Laurent Rebours

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

Шотландский актер Шон Коннери актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)

Кадр из фильма "Скала".

Кадр из фильма Скала
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

Шон Коннери с женой Мишелин Роквебрун в Лас-Вегасе
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
© AFP 2020 / Ed Jones

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу Быть шотландцем. 2008 год
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
1 из 10

Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Сниматься в кино он начал в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании.

© AFP 2020
2 из 10

За время актерской карьеры Коннери снялся более чем в 70 фильмах.

© Eon Productions Ltd. (1964)
3 из 10

Славу Шону Коннери принесла роль спецагента Джеймса Бонда. Он стал первым актером, представшим в этой роли — в ленте "Доктор Ноу" (1962). Всего актер снялся в шести частях бондианы.

© Danjaq/Eon Productions Ltd. (1964)
4 из 10

В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".

© AP Photo / MARCUS BRANDT
5 из 10

В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя Розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998 году за вклад в киноискусство.

© REUTERS / Adam Hunger
6 из 10

В августе 2020 года читатели еженедельника RadioTimes признали Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории. В финале актер опередил Тимоти Далтона и Пирса Броснана.

© AP Photo / Stephen Chernin
7 из 10

Шотландский актер Шон Коннери и актриса Кэтрин Зета-Джонс. 1999 год.

© AP Photo / Laurent Rebours
8 из 10

Кадр из фильма "Скала".

© Don Simpson/Jerry Bruckheimer Films/Hollywood Pictures (1996)
9 из 10

Шон Коннери ушел из кино в 2003 году.

© REUTERS / Las Vegas Sun/Ethan Miller
10 из 10

Шотландский актер Сэр Шон Коннери держит свою книгу "Быть шотландцем". 2008 год.

© AFP 2020 / Ed Jones
 
КультураШон КоннериВеликобританияВ мире
 
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