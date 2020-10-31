https://ria.ru/20201031/konneri-1582452142.html

Умер актер Шон Коннери

Умер актер Шон Коннери

Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет. РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T15:37

2020-10-31T15:37

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Британский актер Шон Коннери, получивший мировую известность благодаря роли Джеймса Бонда, скончался в возрасте 90 лет.Сын актера Джейсон рассказал изданию Independent, что его отец ушел из жизни во сне в столице Багамских островов, городе Нассау, в окружении членов семьи. О точной причине смерти не сообщается. По словам Джейсона, актер "некоторое время был нездоров"."Печальный день для всех, кто знал и любил моего отца, и тяжелая утрата для всех людей в мире, которые получали радость от чудесного дара актерства, который у него был", — сказал сын Коннери.Шон Коннери родился 25 августа 1930 года в шотландском Эдинбурге. Начал актерскую карьеру в 1950-х годах после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. Он также занимался футболом и бодибилдингом.Актер сыграл более чем в 70 фильмах, однако популярность ему принесла роль агента MI6 — персонажа романов Яна Флеминга Джеймса Бонда. Коннери снялся в шести частях бондианы.В то же время профессиональные награды ему принесли другие работы. В 1988 году Коннери получил премии "Оскар" и "Золотой глобус" за роль второго плана в гангстерской драме "Неприкасаемые". Всего у актера три "Золотых глобуса".В том же 1988 году британские киноакадемики (BAFTA) отметили шотландца за главную роль в картине "Имя розы". Вторую награду от них он получил два года спустя за лучшую роль второго плана в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход", а третью — в 1998-м за вклад в киноискусство.В июле 2000 года королева Великобритании Елизавета II посвятила Шона Коннери в рыцари.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шон коннери, великобритания, в мире