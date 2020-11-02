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Очевидица рассказала о последней просьбе убитого из-за чата волгоградца
Очевидица рассказала о последней просьбе убитого из-за чата волгоградца
Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T21:38
2020-11-02T21:38
2020-11-02T21:38
волгоград
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета "Волгоград онлайн".Женщина сообщила, что в день, когда произошла трагедия, Роману начали звонить с угрозами и настаивали на встрече. Она поехала с Романом в офис банка на сделку. Мужчина перед инцидентом попросил коллегу записать все происходящее на камеру."Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться", — сказал он.Светлана уточнила, что Роман не ожидал от обидчика ни удара, ни нападения.Ранее сообщалось, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, умер в реанимации. Вечером 23 октября в полицию сообщили, что неизвестный напал на мужчину. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за конфликта, который произошел между ними в родительском чате.
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волгоград
волгоградская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, волгоградская область, происшествия
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости.
Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда
Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета "Волгоград онлайн
".
Женщина сообщила, что в день, когда произошла трагедия, Роману начали звонить с угрозами и настаивали на встрече.
"Рома решил эту встречу не откладывать. Он посчитал, что если открыто с ними не встретится, то они его где-то в подворотне поймают и все равно как-то навредят", — сказала коллега погибшего.
Она поехала с Романом в офис банка на сделку. Мужчина перед инцидентом попросил коллегу записать все происходящее на камеру.
"Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться", — сказал он.
Светлана уточнила, что Роман не ожидал от обидчика ни удара, ни нападения.
Ранее сообщалось, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, умер в реанимации. Вечером 23 октября в полицию сообщили, что неизвестный напал на мужчину. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за конфликта, который произошел между ними в родительском чате.