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Очевидица рассказала о последней просьбе убитого из-за чата волгоградца

Очевидица рассказала о последней просьбе убитого из-за чата волгоградца

Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T21:38

2020-11-02T21:38

2020-11-02T21:38

волгоград

волгоградская область

происшествия

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Коллега убитого из-за конфликта в родительском чате жителя Волгограда Романа Гребенюка рассказала о последней просьбе мужчины. Ее слова передает газета "Волгоград онлайн".Женщина сообщила, что в день, когда произошла трагедия, Роману начали звонить с угрозами и настаивали на встрече. Она поехала с Романом в офис банка на сделку. Мужчина перед инцидентом попросил коллегу записать все происходящее на камеру."Света, они приедут сюда. Я тебя прошу, ты снимай только, потому что видео потом может пригодиться", — сказал он.Светлана уточнила, что Роман не ожидал от обидчика ни удара, ни нападения.Ранее сообщалось, что житель Волгограда, которого избили в отделении банка, умер в реанимации. Вечером 23 октября в полицию сообщили, что неизвестный напал на мужчину. По одной из версий, сестра зачинщика драки попросила разобраться с потерпевшим из-за конфликта, который произошел между ними в родительском чате.

https://ria.ru/20201102/urgant-1582682195.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, волгоградская область, происшествия