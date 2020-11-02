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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201102/boeviki-1582711848.html
В Армении заявили о раскрытии схемы переброски боевиков в Азербайджан
В Армении заявили о раскрытии схемы переброски боевиков в Азербайджан
Генеральная прокуратура Армении в понедельник опубликовала заявление, в котором утверждает, что раскрыла схему вербовки и переброски в Азербайджан иностранных... РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T19:05
2020-11-02T19:05
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
турция
сирия
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении в понедельник опубликовала заявление, в котором утверждает, что раскрыла схему вербовки и переброски в Азербайджан иностранных боевиков для участия в вооруженных столкновениях в зоне карабахского конфликта.Представители ведомства отметили, что обстоятельства вербовки и переброски боевиков установлены при сопоставления фактических данных, лежащих в основе предъявленных пленному сирийцу Михрабу Мухаммаду Аль Шхаиру обвинений, а также других сведений, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов Армении, которые позволяют "поднять вопрос о привлечении к ответственности субъектов, вовлеченных в данный процесс".В Генпрокуратуре объяснили, что отдельные лица вербуют наемников в населенных пунктах Сирии для участия в боевых действиях за материальную компенсацию в 2 тысячи долларов. При этом указывается, что потенциальные наемники сосредоточены в конкретных лагерях, а подбором занимаются лидеры группировок. "Выбранные наемники группами, без документов пересекают границу с Турцией, их автобусами доставляют в турецкие гражданские аэропорты, позволяют пройти контрольно-пропускные пункты, а оттуда, с пересадкой в других аэропортах страны, перебрасывают гражданскими самолетами в Азербайджан в сопровождении турецких военных", - говорится в заявлении правоохранительной структуры.Когда наемники попадают в Азербайджан, их без проверки документов доставляют из аэропорта на предназначенные для них военные объекты, где выдают оружие и форму с логотипом азербайджанских вооруженных сил, утверждают в ГП. "То есть фактически членов террористических группировок, наемников включают в состав вооруженных сил Азербайджана, формируя из них соответствующие подразделения", - отметили в ведомстве.Отмечается, что эти подразделения, "состоящие из наемников террористических группировок, входящих в состав азербайджанской армии, принимают непосредственное участие в боевых действиях". "Существенным характерным обстоятельством является то, что этим группировкам приказано не только участвовать в боевых действиях против Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)... Согласно показаниям Михраба Мухаммада Аль Шхаира, в частности, им было приказано атаковать конкретное армянское село в Арцахе, захватить его... произвести поджоги, взрывы", - добавили в генпрокуратуре.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html
нагорный карабах
турция
сирия
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Допрос захваченного в Карабахе сирийца
В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха.
2020-11-02T19:05
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Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия
В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорный карабах, турция, сирия, азербайджан, армения, в мире

В Армении заявили о раскрытии схемы переброски боевиков в Азербайджан

19:05 02.11.2020
 
© аккаунт Ильхама Алиева в TwitterВоеннослужащие Азербайджана у Худаферинского моста на линии соприкосновения в Карабахе. Стоп-кадр видео
Военнослужащие Азербайджана у Худаферинского моста на линии соприкосновения в Карабахе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
© аккаунт Ильхама Алиева в Twitter
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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении в понедельник опубликовала заявление, в котором утверждает, что раскрыла схему вербовки и переброски в Азербайджан иностранных боевиков для участия в вооруженных столкновениях в зоне карабахского конфликта.
Представители ведомства отметили, что обстоятельства вербовки и переброски боевиков установлены при сопоставления фактических данных, лежащих в основе предъявленных пленному сирийцу Михрабу Мухаммаду Аль Шхаиру обвинений, а также других сведений, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов Армении, которые позволяют "поднять вопрос о привлечении к ответственности субъектов, вовлеченных в данный процесс".
В Генпрокуратуре объяснили, что отдельные лица вербуют наемников в населенных пунктах Сирии для участия в боевых действиях за материальную компенсацию в 2 тысячи долларов. При этом указывается, что потенциальные наемники сосредоточены в конкретных лагерях, а подбором занимаются лидеры группировок. "Выбранные наемники группами, без документов пересекают границу с Турцией, их автобусами доставляют в турецкие гражданские аэропорты, позволяют пройти контрольно-пропускные пункты, а оттуда, с пересадкой в других аэропортах страны, перебрасывают гражданскими самолетами в Азербайджан в сопровождении турецких военных", - говорится в заявлении правоохранительной структуры.
Когда наемники попадают в Азербайджан, их без проверки документов доставляют из аэропорта на предназначенные для них военные объекты, где выдают оружие и форму с логотипом азербайджанских вооруженных сил, утверждают в ГП. "То есть фактически членов террористических группировок, наемников включают в состав вооруженных сил Азербайджана, формируя из них соответствующие подразделения", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что эти подразделения, "состоящие из наемников террористических группировок, входящих в состав азербайджанской армии, принимают непосредственное участие в боевых действиях". "Существенным характерным обстоятельством является то, что этим группировкам приказано не только участвовать в боевых действиях против Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)... Согласно показаниям Михраба Мухаммада Аль Шхаира, в частности, им было приказано атаковать конкретное армянское село в Арцахе, захватить его... произвести поджоги, взрывы", - добавили в генпрокуратуре.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Неразорвавшийся снаряд в Карабахе - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
19 октября, 08:00
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахТурцияСирияАзербайджанАрменияВ мире
 
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