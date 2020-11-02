https://ria.ru/20201102/boeviki-1582711848.html

В Армении заявили о раскрытии схемы переброски боевиков в Азербайджан

В Армении заявили о раскрытии схемы переброски боевиков в Азербайджан

Генеральная прокуратура Армении в понедельник опубликовала заявление, в котором утверждает, что раскрыла схему вербовки и переброски в Азербайджан иностранных... РИА Новости, 02.11.2020

2020-11-02T19:05

2020-11-02T19:05

2020-11-02T19:05

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

турция

сирия

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 2 ноя – РИА Новости. Генеральная прокуратура Армении в понедельник опубликовала заявление, в котором утверждает, что раскрыла схему вербовки и переброски в Азербайджан иностранных боевиков для участия в вооруженных столкновениях в зоне карабахского конфликта.Представители ведомства отметили, что обстоятельства вербовки и переброски боевиков установлены при сопоставления фактических данных, лежащих в основе предъявленных пленному сирийцу Михрабу Мухаммаду Аль Шхаиру обвинений, а также других сведений, имеющихся в распоряжении правоохранительных органов Армении, которые позволяют "поднять вопрос о привлечении к ответственности субъектов, вовлеченных в данный процесс".В Генпрокуратуре объяснили, что отдельные лица вербуют наемников в населенных пунктах Сирии для участия в боевых действиях за материальную компенсацию в 2 тысячи долларов. При этом указывается, что потенциальные наемники сосредоточены в конкретных лагерях, а подбором занимаются лидеры группировок. "Выбранные наемники группами, без документов пересекают границу с Турцией, их автобусами доставляют в турецкие гражданские аэропорты, позволяют пройти контрольно-пропускные пункты, а оттуда, с пересадкой в других аэропортах страны, перебрасывают гражданскими самолетами в Азербайджан в сопровождении турецких военных", - говорится в заявлении правоохранительной структуры.Когда наемники попадают в Азербайджан, их без проверки документов доставляют из аэропорта на предназначенные для них военные объекты, где выдают оружие и форму с логотипом азербайджанских вооруженных сил, утверждают в ГП. "То есть фактически членов террористических группировок, наемников включают в состав вооруженных сил Азербайджана, формируя из них соответствующие подразделения", - отметили в ведомстве.Отмечается, что эти подразделения, "состоящие из наемников террористических группировок, входящих в состав азербайджанской армии, принимают непосредственное участие в боевых действиях". "Существенным характерным обстоятельством является то, что этим группировкам приказано не только участвовать в боевых действиях против Армии обороны Арцаха (самоназвание Карабаха – ред.)... Согласно показаниям Михраба Мухаммада Аль Шхаира, в частности, им было приказано атаковать конкретное армянское село в Арцахе, захватить его... произвести поджоги, взрывы", - добавили в генпрокуратуре.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201019/karabakh-1580094071.html

нагорный карабах

турция

сирия

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-11-02T19:05 true PT1M06S

Третья попытка перемирия: в Карабахе продолжаются военные действия В разных странах проходят митинги, демонстрации и акции с призывами прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван трижды заключали гуманитарное перемирие для обмена пленными и телами погибших. 10 и 18 октября – после трехсторонних переговоров с Россией. 26 октября – при посредничестве США. Каждый раз стороны нарушали договоренности. Страны обвиняют друг друга в бомбардировках. В обеих странах введено военное положение и объявлена мобилизация. Армения и Азербайджан вину за обострение конфликта возлагают друг на друга. 2020-11-02T19:05 true PT3M37S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, турция, сирия, азербайджан, армения, в мире