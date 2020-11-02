https://ria.ru/20201102/azerbaydzhan-1582596152.html
В Баку заявили о нарушении перемирия на госгранице со стороны Армении
В Баку заявили о нарушении перемирия на госгранице со стороны Армении
Минобороны Азербайджана заявило о нарушении Вооруженными силами Армении режима прекращения огня на государственной границе. РИА Новости, 02.11.2020
2020-11-02T09:42
2020-11-02T09:42
2020-11-02T09:43
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 2 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило о нарушении Вооруженными силами Армении режима прекращения огня на государственной границе."Подразделения армянских вооруженных сил подвергли обстрелу из минометов и стрелкового оружия позиции наших подразделений на армяно-азербайджанской государственной границе. В ночь на 2 ноября в разное время с территории Ноемберянского, Бердского и Варденисского районов Армении противник подверг обстрелу позиции наших подразделений, расположенных в Газахском, Товузском и Дашкесанском районах Азербайджана", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского военного ведомства.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201102/karabakh-1582586903.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-11-02T09:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире