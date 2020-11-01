https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html

Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели

Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели

В британской тюрьме Шептон Маллет в 1945 году в последний раз казнили преступника, а сейчас ночевки там туристы бронируют на месяцы вперед. Гостиницы в бывших... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

туризм

туризм

отели

маршруты - туризм

федор достоевский

великобритания

германия

тобольск

латвия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1e/1582341013_0:0:1500:844_1400x0_80_0_0_811c0579ae2c02e147b25dc0ea9b29dc.jpg

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В британской тюрьме Шептон Маллет в 1945 году в последний раз казнили преступника, а сейчас ночевки там туристы бронируют на месяцы вперед. Гостиницы в бывших казематах есть во многих странах — и они не пустуют. О привидениях, чае "по кругу" и о том, сколько стоит отдохнуть в остроге, — в материале РИА Новости.Мертвая леди в свадебном платьеВ Шептон Маллет ночевки (с 21:00 до 3:00) предлагают вместе с "охотой на привидений". Самый известный призрак — Белая Леди. Она, как рассказывают, убила любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Девушка попросила разрешения надеть по этому случаю свадебное платье, но на следующее утро ее нашли мертвой."В XVII и XVIII веках мужчин, женщин и детей содержали в ужасных условиях. Они голодали в переполненных камерах и заражались оспой" — так описывают эту тюрьму на сайте исследователей паранормальных явлений. Во время Второй мировой войны тут казнили американских солдат. Ну а теперь можно провести ночь за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). Ближайшая доступная дата — 30 апреля — 1 мая 2021 года! Но в тюрьме проводят и дневные экскурсии.Камера со всеми удобствамиЗамок, тюрьма и, наконец, четырехзвездочный бутик-отель — такова история красивого, но мрачного здания, построенного еще в XI веке в Оксфорде. Острогом оно было с 1888 по 1996 год, ну а в начале нашего века там открылась гостиница. Обещают, что номера в ней "просторнее, чем средняя камера", да и оснащены намного лучше: современная мебель, Wi-Fi, телевизор с плоским экраном. Правда, антураж довольно мрачный.Постояльцы делятся в Сети, что на нижних этажах не окна, а "небольшие бойницы" — наследие тюремного прошлого. Как и сохранившаяся комната наказаний, решетки, колючая проволока по периметру забора, тяжелые двери в номера. Стоит ночевка недешево — от 15 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.Уютный тюремный дворЕсть отель в бывшем месте заключения и в Ливерпуле. Правда, аскетичнее и дешевле. Эта тюрьма открылась в 1800 году и принимала преступников до 1999-го, потом здание 15 лет стояло в запустении.Все номера — камеры с тяжелыми дверями, к ним ведут аутентичные кирпичные коридоры. Гости хвастаются в соцсетях фотосессиями в полицейском стиле. "Большой уютный "тюремный двор", — пишет в отзывах Татьяна из России. "Это скорее молодежный хостел, чем гостиница", — предупреждает в сообществе Дебора Кингсвуд-Грант из Дортмунда. Но большинство гостей "камерный" апарт-отель хвалят. Стоимость — от трех до 11 тысяч рублей.Роскошь тюремной неоклассикиВ Турции сделали ставку на шик. "Не каждый день приходится сидеть в вековой тюрьме, переоборудованной для роскошной жизни", — описывает один из гостей отель известной международной сети. Здание спроектировал выдающийся архитектор Мимар Ахмет Кемаледдин-бей в начале 1918 года как яркий пример турецкой неоклассической архитектуры.Сейчас о мрачном прошлом напоминают лишь тяжелые двери и гравюры. А еще постояльцы отмечают весомый плюс, зачастую отличающий отели — бывшие тюрьмы от обычных, — прекрасная звукоизоляция благодаря толстым стенам.Найти "свободную камеру" в этой гостинице не удалось. По данным Tripadviser, диапазон цен 28 933 — 45 050 рублей за ночь.Из гостиницы в тюрьму и обратноИсторический отель в Амстердаме позиционирует себя как единственный в мире категории "от одной до пяти звезд". Уникальность еще и в том, что в здании в 1921-м была гостиница, во время Второй мировой войны немцы использовали его для содержания заключенных, а после оно так и осталось тюрьмой. С 1964 по 1989 год там сидели малолетние преступники. Потом — жили художники.В интерьерах гостиницы сохранились детали из всех периодов ее жизни. Круглосуточно открыта бесплатная экспозиция, где можно проследить историю здания в фотографиях, письмах, стихах, документах и предметах.Переночевать в отеле можно, заплатив за номер от шести до пятнадцати тысяч рублей в сутки.Номер или камера — на выборГостиница в городе Кайзерслаутерн считается первым отелем-тюрьмой в Германии. Построили ее в 1867 году, а в 2002-м заключенных сменили туристы.На выбор гостей — комфортабельный номер или аскетичная камера. В первых, как описывают сайты бронирования, есть оборудованные ванные комнаты. А вот во вторых — "туалет и раковина, как в остроге, отдельные мужские и женские общие душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа" и тюремные кровати. Во всех комнатах — телефон и телевизор с кабельными каналами, Wi-Fi."В принципе, ничего такого страшного, условия лучше, чем в обычном хостеле", — делится впечатлениями Сергей из Екатеринбурга.Стоимость номеров-камер — от семи тысяч рублей на двоих, "комфортных" — от девяти тысяч. "Одноместное заключение" — от пяти тысяч.На нарах, или "Мечта начальника тюрьмы""У тебя есть возможность переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, спать на нарах или железной кровати, попробовать пищу заключенных", — завлекает хостел в Лиепае (Латвия).Тюрьма, а точнее гауптвахта, была построена в 1900 году и просуществовала в этом качестве 97 лет.Ночевка возможна лишь с 1 мая по 30 ноября и стоит 15 евро (1386 рублей), за 17 евро (1571 рубль) обещают организовать "экстремальную ночь", а за 50 евро (4624 рубля) туристам сдают камеру — "мечту начальника тюрьмы".Светлые номера в узилищеВ Хельсинки тоже есть отель-тюрьма, но без экстрима. Узилище открылось в 1837 году, а разрешение на его строительство за пять лет до этого дал Николай I.Потом острог расширяли, а в целом он считался передовым для своего времени. Здесь сидели неплательщики налогов и даже финские министры. В начале нашего века тюрьму закрыли, в том числе и потому, что здание не соответствовало современным европейским стандартам, а потом — переделали в отель.Так что здесь — светлые номера и даже бесплатная утренняя сауна по выходным. Ночевка стоит от десяти тысяч рублей.В Сибирь и тюрьму по своей волеРаньше в Сибирь ссылали, а теперь приглашают приехать по своей воле и даже пожить в настоящем тюремном замке XIX века в Тобольске. Через него в свое время прошли писатель Федор Достоевский, публицисты и писатели Николай Чернышевский и Владимир Короленко.Сейчас остановиться в комнатах-камерах могут все желающие: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары... Постояльцам предлагают попробовать фирменные сухари и согреться напитком в чайной "по кругу". Путешественники говорят, что для тюрьмы очень комфортно. Стоимость — 600 рублей за койко-место.

https://ria.ru/20200217/1564798603.html

великобритания

германия

тобольск

латвия

финляндия

турция

хельсинки

нидерланды

ливерпуль

стамбул

амстердам

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, отели, маршруты - туризм, федор достоевский, великобритания, германия, тобольск, латвия, финляндия, турция, хельсинки, нидерланды, ливерпуль, стамбул, амстердам