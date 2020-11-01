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https://ria.ru/20201101/tyurma-1582371987.html
Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели
Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели
В британской тюрьме Шептон Маллет в 1945 году в последний раз казнили преступника, а сейчас ночевки там туристы бронируют на месяцы вперед. Гостиницы в бывших... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T08:00
2020-11-01T08:00
туризм
туризм
отели
маршруты - туризм
федор достоевский
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В британской тюрьме Шептон Маллет в 1945 году в последний раз казнили преступника, а сейчас ночевки там туристы бронируют на месяцы вперед. Гостиницы в бывших казематах есть во многих странах — и они не пустуют. О привидениях, чае "по кругу" и о том, сколько стоит отдохнуть в остроге, — в материале РИА Новости.Мертвая леди в свадебном платьеВ Шептон Маллет ночевки (с 21:00 до 3:00) предлагают вместе с "охотой на привидений". Самый известный призрак — Белая Леди. Она, как рассказывают, убила любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Девушка попросила разрешения надеть по этому случаю свадебное платье, но на следующее утро ее нашли мертвой."В XVII и XVIII веках мужчин, женщин и детей содержали в ужасных условиях. Они голодали в переполненных камерах и заражались оспой" — так описывают эту тюрьму на сайте исследователей паранормальных явлений. Во время Второй мировой войны тут казнили американских солдат. Ну а теперь можно провести ночь за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). Ближайшая доступная дата — 30 апреля — 1 мая 2021 года! Но в тюрьме проводят и дневные экскурсии.Камера со всеми удобствамиЗамок, тюрьма и, наконец, четырехзвездочный бутик-отель — такова история красивого, но мрачного здания, построенного еще в XI веке в Оксфорде. Острогом оно было с 1888 по 1996 год, ну а в начале нашего века там открылась гостиница. Обещают, что номера в ней "просторнее, чем средняя камера", да и оснащены намного лучше: современная мебель, Wi-Fi, телевизор с плоским экраном. Правда, антураж довольно мрачный.Постояльцы делятся в Сети, что на нижних этажах не окна, а "небольшие бойницы" — наследие тюремного прошлого. Как и сохранившаяся комната наказаний, решетки, колючая проволока по периметру забора, тяжелые двери в номера. Стоит ночевка недешево — от 15 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.Уютный тюремный дворЕсть отель в бывшем месте заключения и в Ливерпуле. Правда, аскетичнее и дешевле. Эта тюрьма открылась в 1800 году и принимала преступников до 1999-го, потом здание 15 лет стояло в запустении.Все номера — камеры с тяжелыми дверями, к ним ведут аутентичные кирпичные коридоры. Гости хвастаются в соцсетях фотосессиями в полицейском стиле. "Большой уютный "тюремный двор", — пишет в отзывах Татьяна из России. "Это скорее молодежный хостел, чем гостиница", — предупреждает в сообществе Дебора Кингсвуд-Грант из Дортмунда. Но большинство гостей "камерный" апарт-отель хвалят. Стоимость — от трех до 11 тысяч рублей.Роскошь тюремной неоклассикиВ Турции сделали ставку на шик. "Не каждый день приходится сидеть в вековой тюрьме, переоборудованной для роскошной жизни", — описывает один из гостей отель известной международной сети. Здание спроектировал выдающийся архитектор Мимар Ахмет Кемаледдин-бей в начале 1918 года как яркий пример турецкой неоклассической архитектуры.Сейчас о мрачном прошлом напоминают лишь тяжелые двери и гравюры. А еще постояльцы отмечают весомый плюс, зачастую отличающий отели — бывшие тюрьмы от обычных, — прекрасная звукоизоляция благодаря толстым стенам.Найти "свободную камеру" в этой гостинице не удалось. По данным Tripadviser, диапазон цен 28 933 — 45 050 рублей за ночь.Из гостиницы в тюрьму и обратноИсторический отель в Амстердаме позиционирует себя как единственный в мире категории "от одной до пяти звезд". Уникальность еще и в том, что в здании в 1921-м была гостиница, во время Второй мировой войны немцы использовали его для содержания заключенных, а после оно так и осталось тюрьмой. С 1964 по 1989 год там сидели малолетние преступники. Потом — жили художники.В интерьерах гостиницы сохранились детали из всех периодов ее жизни. Круглосуточно открыта бесплатная экспозиция, где можно проследить историю здания в фотографиях, письмах, стихах, документах и предметах.Переночевать в отеле можно, заплатив за номер от шести до пятнадцати тысяч рублей в сутки.Номер или камера — на выборГостиница в городе Кайзерслаутерн считается первым отелем-тюрьмой в Германии. Построили ее в 1867 году, а в 2002-м заключенных сменили туристы.На выбор гостей — комфортабельный номер или аскетичная камера. В первых, как описывают сайты бронирования, есть оборудованные ванные комнаты. А вот во вторых — "туалет и раковина, как в остроге, отдельные мужские и женские общие душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа" и тюремные кровати. Во всех комнатах — телефон и телевизор с кабельными каналами, Wi-Fi."В принципе, ничего такого страшного, условия лучше, чем в обычном хостеле", — делится впечатлениями Сергей из Екатеринбурга.Стоимость номеров-камер — от семи тысяч рублей на двоих, "комфортных" — от девяти тысяч. "Одноместное заключение" — от пяти тысяч.На нарах, или "Мечта начальника тюрьмы""У тебя есть возможность переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, спать на нарах или железной кровати, попробовать пищу заключенных", — завлекает хостел в Лиепае (Латвия).Тюрьма, а точнее гауптвахта, была построена в 1900 году и просуществовала в этом качестве 97 лет.Ночевка возможна лишь с 1 мая по 30 ноября и стоит 15 евро (1386 рублей), за 17 евро (1571 рубль) обещают организовать "экстремальную ночь", а за 50 евро (4624 рубля) туристам сдают камеру — "мечту начальника тюрьмы".Светлые номера в узилищеВ Хельсинки тоже есть отель-тюрьма, но без экстрима. Узилище открылось в 1837 году, а разрешение на его строительство за пять лет до этого дал Николай I.Потом острог расширяли, а в целом он считался передовым для своего времени. Здесь сидели неплательщики налогов и даже финские министры. В начале нашего века тюрьму закрыли, в том числе и потому, что здание не соответствовало современным европейским стандартам, а потом — переделали в отель.Так что здесь — светлые номера и даже бесплатная утренняя сауна по выходным. Ночевка стоит от десяти тысяч рублей.В Сибирь и тюрьму по своей волеРаньше в Сибирь ссылали, а теперь приглашают приехать по своей воле и даже пожить в настоящем тюремном замке XIX века в Тобольске. Через него в свое время прошли писатель Федор Достоевский, публицисты и писатели Николай Чернышевский и Владимир Короленко.Сейчас остановиться в комнатах-камерах могут все желающие: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары... Постояльцам предлагают попробовать фирменные сухари и согреться напитком в чайной "по кругу". Путешественники говорят, что для тюрьмы очень комфортно. Стоимость — 600 рублей за койко-место.
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туризм, отели, маршруты - туризм, федор достоевский, великобритания, германия, тобольск, латвия, финляндия, турция, хельсинки, нидерланды, ливерпуль, стамбул, амстердам

Хочу в тюрьму! Как места заключения превращаются в шикарные отели

08:00 01.11.2020
 
CC BY 2.0 / Douglas Neiner / Отель Malmaison Oxford castle
Отель Malmaison Oxford castle - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. В британской тюрьме Шептон Маллет в 1945 году в последний раз казнили преступника, а сейчас ночевки там туристы бронируют на месяцы вперед. Гостиницы в бывших казематах есть во многих странах — и они не пустуют. О привидениях, чае "по кругу" и о том, сколько стоит отдохнуть в остроге, — в материале РИА Новости.

Мертвая леди в свадебном платье

В Шептон Маллет ночевки (с 21:00 до 3:00) предлагают вместе с "охотой на привидений". Самый известный призрак — Белая Леди. Она, как рассказывают, убила любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Девушка попросила разрешения надеть по этому случаю свадебное платье, но на следующее утро ее нашли мертвой.
"В XVII и XVIII веках мужчин, женщин и детей содержали в ужасных условиях. Они голодали в переполненных камерах и заражались оспой" — так описывают эту тюрьму на сайте исследователей паранормальных явлений. Во время Второй мировой войны тут казнили американских солдат. Ну а теперь можно провести ночь за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей). Ближайшая доступная дата — 30 апреля — 1 мая 2021 года! Но в тюрьме проводят и дневные экскурсии.
CC BY-SA 4.0 / Rodw / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
1 из 3
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
CC BY-SA 4.0 / Rodw /
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
2 из 3
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /

Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия

Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
3 из 3

Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
1 из 3
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
CC BY-SA 4.0 / Rodw /
2 из 3
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /
3 из 3

Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия

CC BY-SA 4.0 / Rodw (cropped) /

Камера со всеми удобствами

Замок, тюрьма и, наконец, четырехзвездочный бутик-отель — такова история красивого, но мрачного здания, построенного еще в XI веке в Оксфорде. Острогом оно было с 1888 по 1996 год, ну а в начале нашего века там открылась гостиница. Обещают, что номера в ней "просторнее, чем средняя камера", да и оснащены намного лучше: современная мебель, Wi-Fi, телевизор с плоским экраном. Правда, антураж довольно мрачный.
CC BY 2.0 / Douglas Neiner /

Отель в Оксфорде

Отель Malmaison Oxford castle
1 из 4

Отель в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin /

Внутри отеля в Оксфорде

Отель Malmaison Oxford castle
2 из 4

Внутри отеля в Оксфорде

CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin /
CC BY 2.0 / Douglas Neiner /

Коридор отеля в Оксфорде

Отель Malmaison Oxford castle
3 из 4

Коридор отеля в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
CC BY 2.0 / Douglas Neiner /

Вид на отель в Оксфорде

Отель Malmaison Oxford castle
4 из 4

Вид на отель в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
1 из 4

Отель в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
2 из 4

Внутри отеля в Оксфорде

CC BY-SA 2.0 / Richard Gillin /
3 из 4

Коридор отеля в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
4 из 4

Вид на отель в Оксфорде

CC BY 2.0 / Douglas Neiner /
Постояльцы делятся в Сети, что на нижних этажах не окна, а "небольшие бойницы" — наследие тюремного прошлого. Как и сохранившаяся комната наказаний, решетки, колючая проволока по периметру забора, тяжелые двери в номера. Стоит ночевка недешево — от 15 тысяч рублей за номер на двоих в сутки.

Уютный тюремный двор

Есть отель в бывшем месте заключения и в Ливерпуле. Правда, аскетичнее и дешевле. Эта тюрьма открылась в 1800 году и принимала преступников до 1999-го, потом здание 15 лет стояло в запустении.
© Фото : Caro Short Stay Main BridewellАпарт-отель в Ливерпуле
Апарт-отель Caro Short Stay Main Bridewell (Ливерпуль) - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Caro Short Stay Main Bridewell
Апарт-отель в Ливерпуле
Все номера — камеры с тяжелыми дверями, к ним ведут аутентичные кирпичные коридоры. Гости хвастаются в соцсетях фотосессиями в полицейском стиле. "Большой уютный "тюремный двор", — пишет в отзывах Татьяна из России. "Это скорее молодежный хостел, чем гостиница", — предупреждает в сообществе Дебора Кингсвуд-Грант из Дортмунда. Но большинство гостей "камерный" апарт-отель хвалят. Стоимость — от трех до 11 тысяч рублей.

Роскошь тюремной неоклассики

В Турции сделали ставку на шик. "Не каждый день приходится сидеть в вековой тюрьме, переоборудованной для роскошной жизни", — описывает один из гостей отель известной международной сети. Здание спроектировал выдающийся архитектор Мимар Ахмет Кемаледдин-бей в начале 1918 года как яркий пример турецкой неоклассической архитектуры.
CC BY-SA 4.0 / Gryffindor /

Отель в Стамбуле

Отель Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet
1 из 2

Отель в Стамбуле

CC BY-SA 4.0 / Gryffindor /
CC BY 2.0 / Cyr0z /

Вид на отель в Стамбуле

Отель Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet
2 из 2

Вид на отель в Стамбуле

CC BY 2.0 / Cyr0z /
1 из 2

Отель в Стамбуле

CC BY-SA 4.0 / Gryffindor /
2 из 2

Вид на отель в Стамбуле

CC BY 2.0 / Cyr0z /
Сейчас о мрачном прошлом напоминают лишь тяжелые двери и гравюры. А еще постояльцы отмечают весомый плюс, зачастую отличающий отели — бывшие тюрьмы от обычных, — прекрасная звукоизоляция благодаря толстым стенам.
Найти "свободную камеру" в этой гостинице не удалось. По данным Tripadviser, диапазон цен 28 933 — 45 050 рублей за ночь.

Из гостиницы в тюрьму и обратно

Исторический отель в Амстердаме позиционирует себя как единственный в мире категории "от одной до пяти звезд". Уникальность еще и в том, что в здании в 1921-м была гостиница, во время Второй мировой войны немцы использовали его для содержания заключенных, а после оно так и осталось тюрьмой. С 1964 по 1989 год там сидели малолетние преступники. Потом — жили художники.
© Фото : Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites

Вид на отель в Амстердаме

Lloyd Hotel в Амстердаме
1 из 3

Вид на отель в Амстердаме

© Фото : Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites
CC BY 2.0 / Bit Boy /

Интерьер отеля в Амстердаме

Lloyd Hotel в Амстердаме
2 из 3

Интерьер отеля в Амстердаме

CC BY 2.0 / Bit Boy /
CC BY-SA 3.0 IGO / Picasdre /

Отель в Амстердаме

Lloyd Hotel в Амстердаме
3 из 3

Отель в Амстердаме

CC BY-SA 3.0 IGO / Picasdre /
1 из 3

Вид на отель в Амстердаме

© Фото : Amsterdam Municipal Department for the Preservation and Restoration of Historic Buildings and Sites
2 из 3

Интерьер отеля в Амстердаме

CC BY 2.0 / Bit Boy /
3 из 3

Отель в Амстердаме

CC BY-SA 3.0 IGO / Picasdre /
В интерьерах гостиницы сохранились детали из всех периодов ее жизни. Круглосуточно открыта бесплатная экспозиция, где можно проследить историю здания в фотографиях, письмах, стихах, документах и предметах.
Переночевать в отеле можно, заплатив за номер от шести до пятнадцати тысяч рублей в сутки.

Номер или камера — на выбор

Гостиница в городе Кайзерслаутерн считается первым отелем-тюрьмой в Германии. Построили ее в 1867 году, а в 2002-м заключенных сменили туристы.
На выбор гостей — комфортабельный номер или аскетичная камера. В первых, как описывают сайты бронирования, есть оборудованные ванные комнаты. А вот во вторых — "туалет и раковина, как в остроге, отдельные мужские и женские общие душевые, расположенные в конце коридора каждого этажа" и тюремные кровати. Во всех комнатах — телефон и телевизор с кабельными каналами, Wi-Fi.
© Фото : Alcatraz ам Japanischen GartenОтель в Кайзерслаутерне
Отель Alcatraz ам Japanischen Garten - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
© Фото : Alcatraz ам Japanischen Garten
Отель в Кайзерслаутерне
"В принципе, ничего такого страшного, условия лучше, чем в обычном хостеле", — делится впечатлениями Сергей из Екатеринбурга.
Стоимость номеров-камер — от семи тысяч рублей на двоих, "комфортных" — от девяти тысяч. "Одноместное заключение" — от пяти тысяч.

На нарах, или "Мечта начальника тюрьмы"

"У тебя есть возможность переночевать в тюрьме, которая признана более впечатляющей, чем Алькатрас в США, спать на нарах или железной кровати, попробовать пищу заключенных", — завлекает хостел в Лиепае (Латвия).
© Sputnik / Viktor PetrovskiyЗдание военной тюрьмы в Каросте, Латвия
Здание военной тюрьмы в Каросте, Латвия
1 из 2
Здание военной тюрьмы в Каросте, Латвия
© Sputnik / Viktor Petrovskiy
CC BY 2.0 / Tiia Monto / Военная тюрьма в Каросте, Латвия
Военная тюрьма в Каросте, Латвия
2 из 2
Военная тюрьма в Каросте, Латвия
CC BY 2.0 / Tiia Monto /
1 из 2
Здание военной тюрьмы в Каросте, Латвия
© Sputnik / Viktor Petrovskiy
2 из 2
Военная тюрьма в Каросте, Латвия
CC BY 2.0 / Tiia Monto /
Тюрьма, а точнее гауптвахта, была построена в 1900 году и просуществовала в этом качестве 97 лет.
Ночевка возможна лишь с 1 мая по 30 ноября и стоит 15 евро (1386 рублей), за 17 евро (1571 рубль) обещают организовать "экстремальную ночь", а за 50 евро (4624 рубля) туристам сдают камеру — "мечту начальника тюрьмы".

Светлые номера в узилище

В Хельсинки тоже есть отель-тюрьма, но без экстрима. Узилище открылось в 1837 году, а разрешение на его строительство за пять лет до этого дал Николай I.
Потом острог расширяли, а в целом он считался передовым для своего времени. Здесь сидели неплательщики налогов и даже финские министры. В начале нашего века тюрьму закрыли, в том числе и потому, что здание не соответствовало современным европейским стандартам, а потом — переделали в отель.
© Фото : Ralf Roletschek

Коридор отеля в Хельсинки

Отель Katajanokka
1 из 3

Коридор отеля в Хельсинки

© Фото : Ralf Roletschek
CC BY 2.5 / JIP /

Вид на отель в Хельсинки

Отель Katajanokka
2 из 3

Вид на отель в Хельсинки

CC BY 2.5 / JIP /
© Фото : Ralf Roletschek

Ресторан в отеле в Хельсинки

Отель Katajanokka
3 из 3

Ресторан в отеле в Хельсинки

© Фото : Ralf Roletschek
1 из 3

Коридор отеля в Хельсинки

© Фото : Ralf Roletschek
2 из 3

Вид на отель в Хельсинки

CC BY 2.5 / JIP /
3 из 3

Ресторан в отеле в Хельсинки

© Фото : Ralf Roletschek
Так что здесь — светлые номера и даже бесплатная утренняя сауна по выходным. Ночевка стоит от десяти тысяч рублей.

В Сибирь и тюрьму по своей воле

Раньше в Сибирь ссылали, а теперь приглашают приехать по своей воле и даже пожить в настоящем тюремном замке XIX века в Тобольске. Через него в свое время прошли писатель Федор Достоевский, публицисты и писатели Николай Чернышевский и Владимир Короленко.
CC BY-SA 3.0 / Evgeny72rus / Тюремный замок в кремле Тобольска
Тюремный замок в кремле Тобольска - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
CC BY-SA 3.0 / Evgeny72rus /
Тюремный замок в кремле Тобольска
Сейчас остановиться в комнатах-камерах могут все желающие: маленькие окошки с решетками, двухъярусные кровати-нары... Постояльцам предлагают попробовать фирменные сухари и согреться напитком в чайной "по кругу". Путешественники говорят, что для тюрьмы очень комфортно. Стоимость — 600 рублей за койко-место.
Вид Тобольского кремля с воздуха - РИА Новости, 1920, 17.02.2020
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