https://ria.ru/20201007/velikobritaniya-1578502217.html

Туристов пустят переночевать в старейшей тюрьме Великобритании

Тюрьма Шептон Маллет (Shepton Mallet) в Великобритании, когда-то служившая "домом" для известных убийц, теперь открыта для туристов, сообщает The Sun. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T03:23

2020-10-07T03:23

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Тюрьма Шептон Маллет (Shepton Mallet) в Великобритании, когда-то служившая "домом" для известных убийц, теперь открыта для туристов, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12848312/shepton-mallet-prison-stay-haunted-kray-twins-des/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Провести в ней ночь можно за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).Гостям предложат "экскурсию с приведениями", которую проводят исследователи паранормальных явлений. Самая известная история – о Белой Леди, которая, по слухам, убила своего любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Она попросила разрешения надеть свадебное платье на казнь, но была найдена мертвой на следующее утро.Также обещают полное погружение в жизнь заключенных — с овсянкой на завтрак и ночевкой в запертой камере.Эта тюрьма была открыта в 1626 году. В 1945-м в ней в последний раз повесили человека. Во время Второй мировой войны она использовалась в качестве военной как британскими, так и американскими вооруженными силами. 18 американских военнослужащих были казнены там в период с 1943 по 1945 годы. В 2013 году она закрылась для заключенных. Как уточняет издание, все ночи в феврале 2021 года уже распроданы, но есть шанс попасть в тюрьму в марте или апреле.

https://ria.ru/20201003/shotlandiya-1578103893.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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