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https://ria.ru/20201007/velikobritaniya-1578502217.html
Туристов пустят переночевать в старейшей тюрьме Великобритании
Тюрьма Шептон Маллет (Shepton Mallet) в Великобритании, когда-то служившая "домом" для известных убийц, теперь открыта для туристов, сообщает The Sun. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T03:23
2020-10-07T03:34
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. </strong>Тюрьма Шептон Маллет (Shepton Mallet) в Великобритании, когда-то служившая "домом" для известных убийц, теперь открыта для туристов, <a href="https://www.thesun.co.uk/travel/12848312/shepton-mallet-prison-stay-haunted-kray-twins-des/" target="_blank">сообщает</a> The Sun.Провести в ней ночь можно за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).Гостям предложат "экскурсию с приведениями", которую проводят исследователи паранормальных явлений. Самая известная история – о Белой Леди, которая, по слухам, убила своего любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Она попросила разрешения надеть свадебное платье на казнь, но была найдена мертвой на следующее утро.Также обещают полное погружение в жизнь заключенных — с овсянкой на завтрак и ночевкой в запертой камере.Эта тюрьма была открыта в 1626 году. В 1945-м в ней в последний раз повесили человека. Во время Второй мировой войны она использовалась в качестве военной как британскими, так и американскими вооруженными силами. 18 американских военнослужащих были казнены там в период с 1943 по 1945 годы. В 2013 году она закрылась для заключенных. Как уточняет издание, все ночи в феврале 2021 года уже распроданы, но есть шанс попасть в тюрьму в марте или апреле.
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великобритания, туризм, туристы, новости - туризм

Туристов пустят переночевать в старейшей тюрьме Великобритании

03:23 07.10.2020 (обновлено: 03:34 07.10.2020)
 
CC BY-SA 4.0 / Rodw / Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия
Тюрьма в городе Шептон Маллет, Англия - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
CC BY-SA 4.0 / Rodw /
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Тюрьма Шептон Маллет (Shepton Mallet) в Великобритании, когда-то служившая "домом" для известных убийц, теперь открыта для туристов, сообщает The Sun.
Провести в ней ночь можно за 50 фунтов стерлингов (пять тысяч рублей).
Гостям предложат "экскурсию с приведениями", которую проводят исследователи паранормальных явлений. Самая известная история – о Белой Леди, которая, по слухам, убила своего любовника, за что ее приговорили к смертной казни. Она попросила разрешения надеть свадебное платье на казнь, но была найдена мертвой на следующее утро.
Также обещают полное погружение в жизнь заключенных — с овсянкой на завтрак и ночевкой в запертой камере.
Эта тюрьма была открыта в 1626 году. В 1945-м в ней в последний раз повесили человека. Во время Второй мировой войны она использовалась в качестве военной как британскими, так и американскими вооруженными силами. 18 американских военнослужащих были казнены там в период с 1943 по 1945 годы. В 2013 году она закрылась для заключенных.
Как уточняет издание, все ночи в феврале 2021 года уже распроданы, но есть шанс попасть в тюрьму в марте или апреле.
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