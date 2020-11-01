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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/stepanakert-1582494635.html
В Степанакерте восстановили электроснабжение
В Степанакерте восстановили электроснабжение
Электроснабжение столицы непризнанной Нагорного-Карабахской республики восстановлено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T00:17
2020-11-01T00:17
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Электроснабжение столицы непризнанной Нагорного-Карабахской республики восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.В субботу в районе 22.40 мск город Степанакерт оказался обесточен.Сейчас электроснабжение Степанокерта восстановлено. Причины, по которым произошел сбой, пока неизвестны.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
нагорно-карабахская республика
степанакерт
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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нагорно-карабахская республика, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

В Степанакерте восстановили электроснабжение

00:17 01.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов на улице Оно в Степанакерте
Последствия обстрелов на улице Оно в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Электроснабжение столицы непризнанной Нагорного-Карабахской республики восстановлено, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу в районе 22.40 мск город Степанакерт оказался обесточен.
Сейчас электроснабжение Степанокерта восстановлено. Причины, по которым произошел сбой, пока неизвестны.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 14:05Инфографика
Конфликт в Нагорном Карабахе: какие районы занял Азербайджан
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорно-Карабахская РеспубликаСтепанакертАзербайджанАрменияВ мире
 
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