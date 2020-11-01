https://ria.ru/20201101/shushi-1582478900.html

Ключ от Карабаха. Что на самом деле происходит в Шуше и Степанакерте

Ключ от Карабаха. Что на самом деле происходит в Шуше и Степанакерте

"Двадцать шестое сентября. Классная работа" — выведено на школьной доске в Шуше. На полу — битое стекло. Окна вынесло ударной волной от снаряда. В пустой... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

2020-11-01T08:00

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя — РИА Новости, Антон Лисицын. "Двадцать шестое сентября. Классная работа" — выведено на школьной доске в Шуше. На полу — битое стекло. Окна вынесло ударной волной от снаряда. В пустой раздевалке — раскрытые журналы посещений. В понедельник, 28 сентября, никто их не заполнил, никто не стер с доски дату. Потому что в воскресенье началась война. Сейчас южнее Шуши идут бои. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщают о ракетных обстрелах не только этого города, но и Степанакерта, и Мартуни. В Баку называют это дезинформацией. О том, что на самом деле происходит в регионе, — в репортаже РИА Новости.Жили — не дружилиИз Шуши заблаговременно вывезли женщин и детей. К городу, расположенному на пути из Армении в Степанакерт — столицу непризнанной Нагорно-Карабахской республики, азербайджанские подразделения подошли только к концу октября.Снаряд попал в дом прямо напротив школы. В воронку сочится вода из перебитого водопровода. Восстанавливать дом некому. Южнее идут бои, азербайджанская армия пытается перерезать артерию, которая связывает Армению и Карабах.Чуть дальше по дороге в Степанакерт — еще одна воронка у жилого здания. Выбитые стекла, брошенные квартиры. В подъезде, разрисованном сердечками, детский велосипед. На доме напротив напоминание о мирной жизни — огромный плакат кинофестиваля "Золотой абрикос".Во дворе у входа в подвал группа пожилых мужчин в камуфляже и гражданском — одни из немногих, кто остался. Перед дверью в цокольный этаж — баррикада из мешков с песком. У многих автоматы. "Всем раздали, — объясняют жильцы. — Как началось, так мы получили. А так люди в городе еще остались, кто вниз спускается ночевать, кто в квартире спит. По обстановке каждый решает".Канонада напоминает им молодость, начало 90-х, когда они вступили в Шушу с оружием в руках. Один показывает, куда попали осколки еще на той, первой войне — досталось рукам и ногам. "Инвалид второй группы. Семья в Армению подалась, а я куда поеду? Останусь, даже если они (азербайджанцы. — Прим. ред.) придут. Однажды уже воевал, буду и второй раз. А куда деваться? У меня другой земли нет".Пенсионеры с автоматами слушают звуки далекого боя и комментируют его без азарта, как не самый важный футбольный матч: "Шилка" работает... По воздушной цели или по наземной? — Если по наземной — плохо. — А это минометы".Они всегда знали, что война может вернуться в любой момент, и все же мирная жизнь закончилась неожиданно. "В 7:15 началось, 27-го, — вспоминает пожилой мужчина точное время. — Запомнил, потому что меня жена разбудила так рано. Кричит: "Война!" Я ей: "Дура, дай поспать". Оказалось, она права. Сейчас жена в Ереване, а я здесь".На вопрос, как жили с азербайджанцами до конфликта 80-90-х, мрачно отвечает: "Пока Советский Союз был, как-то жили. Жили — не дружили, иначе откуда это все", — он обводит рукой вокруг, указывая на надпись "Бомбоубежище", выбитые стекла и мешки с песком.Две победыНа улицах в центре Шуши только редкие автомашины. Отреставрированная мечеть Гевхар-Ага XVIII века — достопримечательность — пустует. С минарета не звучит азан — призыв на молитву. Рядом — давно заброшенные дома, сквозь их камни уже проросли деревья. "Чьи дома, спрашиваете? Наши", — жители Шуши не понимают даже самой постановки вопроса.Шуша не только стратегический пункт и ключ к Нагорному Карабаху, который запирает или открывает дорогу на Степанакерт. В ней словно сконцентрированы странные изгибы истории, переплетения судеб нынешних противников. Для азербайджанцев Шуша — город, где родилась их классическая песня мугам, где жили и творили поэт Вагиф (его мавзолей воздвигли во времена Азербайджанской ССР) и поэтесса Хуршидбану Натаван. Ее бюст со следами пуль сейчас хранится в Музее искусств в Баку.Для армян Карабаха Шуша — символ сопротивления. В начале мая 1992 года их подразделения выбили азербайджанцев из города. До этого из Шуши по лежащему внизу Степанакерту работали "Грады". Пережившие тогда блокаду и ракетные обстрелы степанакертцы объясняют свою безмятежность просто: тот кошмар пока не повторился. Поэтому и не беспокоятся сильно. "Э, разве можно сравнить, тут почти ни одного целого дома не было. Да и потом, даже к этому привыкаешь. Они ведь как стреляли — кучно. Смотришь, если прилетело в один район, значит, по тебе уже не попадет, можешь заниматься своими делами дальше", — объясняет Сергей.Обстрелы Степанакерта в 1992-м прекратились как раз на День Победы. С тех пор две даты для непризнанной республики слились в один праздник — 9 мая считается еще и днем рождения карабахской армии. Плакаты с фотографиями парадных расчетов вывешены на домах столицы. Еще весной Степанакерт праздновал, а теперь снова над горами, там, где Шуша, висит белый дым и гремят орудия.Сейчас в Степанакерте почти нет детей, их эвакуировали в Армению. Закрыты садики и школы. Детская больница "Аревик" принимает пациентов в возрасте. Местный врач говорит, что, кроме него, в городе нет педиатров, все остальные — женщины — уехали. Теперь он лечит взрослых и живет на работе, потому что не хочет возвращаться в пустую квартиру, где нет семьи. "Зачем мне там сидеть? Что делать? — улыбается доктор. — Домой надо спешить, если у тебя жена, дети там, тебя ждут. Семья сейчас в Армении, и это я жду их возвращения. Что мне, на стены смотреть, что ли?"Многие магазины закрыты. Иногда двери и окна заложены мешками с песком. По улицам передвигаются в основном старики (хотя среди прохожих есть и молодые люди), они с охотой сопровождают приезжих по небольшому городу. Седой дедушка, неожиданно быстро шагающий, соглашается показать, где в горсовете раздают гуманитарную помощь. Но гидом быть отказывается — Степанакерт не его родной город."Я, вообще-то, бакинский, — откровенничает он. — Мы там все в одни школы ходили, на русском учились, разницы не было. Не думали, кто армянин, азербайджанец, христианин, мусульманин, да хоть кто — мы все бакинцы были. А в 1988-м просто закрыл квартиру на ключ и уехал, жизнь дороже любой квартиры. Сбежал от войны, как думал. Оказался здесь..."На вопрос о знакомых, оставшихся в Баку, с досадой машет рукой — дескать, отстань. Потом показывает в сторону Шуши: то ли теперь там все его знакомые, то ли и на этот раз мирная жизнь закончилась внезапно — не скрылся от войны.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения