СМИ: Саррадж отозвал прошение об отставке после встречи с Эрдоганом
10:18 01.11.2020 (обновлено: 11:54 01.11.2020)
© AP Photo / Pool / Turkish PresidencyФаез Саррадж
© AP Photo / Pool / Turkish Presidency
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.
Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума".
По информации источников телеканала, Саррадж отозвал решение о своей отставке с поста главы ПНС после встреч с главой турецкой разведки и Эрдоганом. Сообщается, что решение об отзыве отставки было принято две недели назад.
Источники также утверждают, что Турция, ассоциация "Братья-мусульмане"* и еще ряд государств стремятся снизить роль Египта в Ливии.
Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Глава ПНС и президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.
*Запрещенная в России террористическая организация.