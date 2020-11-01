https://ria.ru/20201101/sarradzh-1582513894.html

СМИ: Саррадж отозвал прошение об отставке после встречи с Эрдоганом

СМИ: Саррадж отозвал прошение об отставке после встречи с Эрдоганом

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:18

2020-11-01T10:18

2020-11-01T11:54

файез ас-саррадж

братья-мусульмане

ливия

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж отказался уходить в отставку со своего поста после встреч с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и главой турецкой разведки Хаканом Фиданом, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.Ранее Саррадж объявил об отзыве своей отставки, "чтобы не создавать политического вакуума".По информации источников телеканала, Саррадж отозвал решение о своей отставке с поста главы ПНС после встреч с главой турецкой разведки и Эрдоганом. Сообщается, что решение об отзыве отставки было принято две недели назад.Источники также утверждают, что Турция, ассоциация "Братья-мусульмане"* и еще ряд государств стремятся снизить роль Египта в Ливии.Ранее с требованием отложить свою отставку до избрания нового президентского совета к Сарраджу обратился председатель заседающего в Триполи Высшего государственного совета Ливии Халед Мишри и действующая в Триполи палата представителей. Также к главе ПНС с таким же призывом обратился министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.Глава ПНС и президентского совета Ливии Саррадж в сентябре заявил о намерении передать свои полномочия органу исполнительной власти до конца октября. Объявляя о планируемой в октябре отставке, он пояснил, что ожидает к этому сроку завершения работы переговорного комитета и формирования нового президентского совета Ливии. Саррадж занимает пост главы ПНС Ливии с 31 марта 2016 года.В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием маршала Халифы Хафтара, которая сотрудничает с заседающим на востоке парламентом. ПНС поддерживают Турция и Катар, а ЛНА — Египет и ОАЭ. В российском МИД заявляли, что целью усилий в Ливии должно быть восстановление суверенитета и государственности страны.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20201023/liviya-1581188105.html

https://ria.ru/20201006/erdogan-1578360259.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

файез ас-саррадж, братья-мусульмане, ливия, турция, реджеп тайип эрдоган, в мире