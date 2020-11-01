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Эксперт рассказал, как определить группу крови без сдачи анализов
Эксперт рассказал, как определить группу крови без сдачи анализов
Способов достоверно выяснить, какая у вас группа крови, помимо лабораторного исследования, не существует. Сделать это приблизительно поможет знание принципов... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:18
2020-11-01T02:18
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Способов достоверно выяснить, какая у вас группа крови, помимо лабораторного исследования, не существует. Сделать это приблизительно поможет знание принципов генетического наследования или экспресс-тестирование, которое проводится прямо при вас, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Вторая группа крови у обоих родителей уже не дает стопроцентной уверенности, что у ребенка будет такая же: возможна и первая группа. Все прочие комбинации дают еще больший простор в толкованиях.Экспресс-тесты для определения группы крови используют в больнице на первом этапе анализа – каплю крови смешивают на планшете с двумя реактивами, и в зависимости от реакции врач интерпретирует результат. Такие тест-системы можно приобрести самостоятельно, однако медики все же рекомендуют доверять классическому анализу. "В больнице проводится двухэтапный тест, который исключает неточности. Сначала медсестра берет кровь из вены и определяет группу крови экспресс-методом. Такая процедура всегда проводится при враче, так как только врач вправе интерпретировать результаты", — пояснила Ткаченко. После этого кровь перепроверяют в лаборатории, и, если результат не совпадает, проводится повторный забор биоматериала и новая проверка. Только так можно избежать ошибок при определении группы крови, заключила эксперт.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
здоровье - общество, общество

Эксперт рассказал, как определить группу крови без сдачи анализов

02:18 01.11.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПрокалыватель для забора крови
Прокалыватель для забора крови - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Способов достоверно выяснить, какая у вас группа крови, помимо лабораторного исследования, не существует. Сделать это приблизительно поможет знание принципов генетического наследования или экспресс-тестирование, которое проводится прямо при вас, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

"Единственный точный вариант, о котором можно сказать с уверенностью - у родителей, которые оба обладают первой группой, ребенок также будет с первой группой крови. В отношении второй, третьей и четвертой группы эта закономерность не срабатывает", - объяснила эксперт.

Вторая группа крови у обоих родителей уже не дает стопроцентной уверенности, что у ребенка будет такая же: возможна и первая группа. Все прочие комбинации дают еще больший простор в толкованиях.
Экспресс-тесты для определения группы крови используют в больнице на первом этапе анализа – каплю крови смешивают на планшете с двумя реактивами, и в зависимости от реакции врач интерпретирует результат. Такие тест-системы можно приобрести самостоятельно, однако медики все же рекомендуют доверять классическому анализу.
"В больнице проводится двухэтапный тест, который исключает неточности. Сначала медсестра берет кровь из вены и определяет группу крови экспресс-методом. Такая процедура всегда проводится при враче, так как только врач вправе интерпретировать результаты", — пояснила Ткаченко.
После этого кровь перепроверяют в лаборатории, и, если результат не совпадает, проводится повторный забор биоматериала и новая проверка. Только так можно избежать ошибок при определении группы крови, заключила эксперт.
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