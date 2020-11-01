https://ria.ru/20201101/krov-1582499542.html

Эксперт рассказал, как определить группу крови без сдачи анализов

Эксперт рассказал, как определить группу крови без сдачи анализов

Способов достоверно выяснить, какая у вас группа крови, помимо лабораторного исследования, не существует. Сделать это приблизительно поможет знание принципов... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T02:18

2020-11-01T02:18

2020-11-01T02:18

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/08/1578780629_0:300:2670:1801_1400x0_80_0_0_38c06772e7283d350817a9ef8db36cc1.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Способов достоверно выяснить, какая у вас группа крови, помимо лабораторного исследования, не существует. Сделать это приблизительно поможет знание принципов генетического наследования или экспресс-тестирование, которое проводится прямо при вас, рассказала агентству "Прайм" руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.Вторая группа крови у обоих родителей уже не дает стопроцентной уверенности, что у ребенка будет такая же: возможна и первая группа. Все прочие комбинации дают еще больший простор в толкованиях.Экспресс-тесты для определения группы крови используют в больнице на первом этапе анализа – каплю крови смешивают на планшете с двумя реактивами, и в зависимости от реакции врач интерпретирует результат. Такие тест-системы можно приобрести самостоятельно, однако медики все же рекомендуют доверять классическому анализу. "В больнице проводится двухэтапный тест, который исключает неточности. Сначала медсестра берет кровь из вены и определяет группу крови экспресс-методом. Такая процедура всегда проводится при враче, так как только врач вправе интерпретировать результаты", — пояснила Ткаченко. После этого кровь перепроверяют в лаборатории, и, если результат не совпадает, проводится повторный забор биоматериала и новая проверка. Только так можно избежать ошибок при определении группы крови, заключила эксперт.

https://ria.ru/20201025/koronavirus-1581418170.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество