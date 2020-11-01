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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582500264.html
На территории Англии введут карантин из-за COVID-19
На территории Англии введут карантин из-за COVID-19
На территории Англии с пятого ноября введут карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T02:48
2020-11-01T02:48
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
великобритания
франция
бельгия
австрия
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На территории Англии с пятого ноября введут карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.На четыре недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты. Ограничения продлятся до второго декабря.Жители королевства смогут выходить из дома в магазин, на работу, учебу и ради занятий спортом.Глава кабмина заявил, что в условиях пандемии продолжается постоянная борьба и балансирование между жизнями граждан и их средствами к существованию, что должно обеспечивать любое правительство. Он добавил, что жизни людей при этом должны стоять на первом месте, но также нельзя забывать о долгосрочном воздействии этих мер на экономику.После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои жесткие ограничения).Жесткий карантин в БельгииВласти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил 30 октября премьер-министр Александр де Кроо.Так, в стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.Ограничения будут действовать до середины декабря.Второй локдаун в АвстрииКанцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.Самоизоляция во ФранцииРежим самоизоляции по всей Франции ввели с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса.Карантин в стране продлится до 1 декабря.Граждане смогут выходить из дома для посещения работы, медицинских учреждений, продуктовых магазинов, а также для прогулок вблизи дома. Для иных целей жителям страны необходимо будет специальное разрешение. Также будет запрещён выезд за пределы региона проживания. В стране будут закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия, однако школы и детские сады продолжат свою работу.COVID-19Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки число новых случаев заражения вновь побило рекорд и составило 535 928. До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.За сутки в мире скончались еще 7 246 человек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201101/koronavirus-1582498746.html
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коронавирус covid-19, великобритания, франция, бельгия, австрия

На территории Англии введут карантин из-за COVID-19

02:48 01.11.2020
 
© AP Photo / Kirsty WigglesworthПосетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания
Посетитель за столиком в пустом кафе в Лондоне, Великобритания - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. На территории Англии с пятого ноября введут карантин из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
На четыре недели будут закрыты непродовольственные магазины, пабы, рестораны. При этом школы, колледжи и университеты останутся открыты. Ограничения продлятся до второго декабря.
Жители королевства смогут выходить из дома в магазин, на работу, учебу и ради занятий спортом.
Глава кабмина заявил, что в условиях пандемии продолжается постоянная борьба и балансирование между жизнями граждан и их средствами к существованию, что должно обеспечивать любое правительство. Он добавил, что жизни людей при этом должны стоять на первом месте, но также нельзя забывать о долгосрочном воздействии этих мер на экономику.
После начала второй волны пандемии правительство ввело для Англии с 12 октября трехуровневую систему местных локдаунов (в Уэльсе в пятницу вступил в силу строгий карантин до 9 ноября, в Шотландии и в Северной Ирландии действуют свои жесткие ограничения).
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Раскрыта опасность одновременного заражения гриппом и коронавирусом

Жесткий карантин в Бельгии

Власти Бельгии из-за продолжающегося роста заражения коронавирусом решили расширить ограничения, сообщил 30 октября премьер-министр Александр де Кроо.
Так, в стране на неделю (до 16 ноября) продлят каникулы у школьников, а также закроют все не жизненно необходимые магазины (кроме продуктовых и супермаркетов), парикмахерские. Кроме того, запрещается принимать гостей, работа становится строго удаленной везде, где это возможно.
Ограничения будут действовать до середины декабря.
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Второй локдаун в Австрии

Канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу заявил о начале с 3 ноября второго локдауна из-за пандемии коронавируса.
По его словам, старшие классы и студенты университетов перейдут на дистанционное обучение, детские сады продолжат работу в обычном режиме. В этот раз не будут закрываться магазины и предприятия сферы обслуживания. Там, где возможно, компаниям следует переводить сотрудников на удаленную работу, подчеркнул Курц.
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Самоизоляция во Франции

Режим самоизоляции по всей Франции ввели с 30 октября на фоне второй волны эпидемии коронавируса.
Карантин в стране продлится до 1 декабря.
Граждане смогут выходить из дома для посещения работы, медицинских учреждений, продуктовых магазинов, а также для прогулок вблизи дома. Для иных целей жителям страны необходимо будет специальное разрешение. Также будет запрещён выезд за пределы региона проживания. В стране будут закрыты развлекательные заведения, бары и рестораны, отменены массовые мероприятия, однако школы и детские сады продолжат свою работу.
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COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. За минувшие сутки число новых случаев заражения вновь побило рекорд и составило 535 928. До этого рекордными были 505 756 случаев, зарегистрированные организацией накануне.
За сутки в мире скончались еще 7 246 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВеликобританияФранцияБельгияАвстрия
 
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