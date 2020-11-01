https://ria.ru/20201101/karabakh-1582572130.html

Под Степанакертом прогремели мощные взрывы

Под Степанакертом прогремели мощные взрывы

Мощные взрывы раздаются на юго-востоке от Степанакерта, в самой столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики ситуация спокойная, передает корреспондент... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T21:24

2020-11-01T21:24

2020-11-01T21:24

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

москва

степанакерт

сша

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Мощные взрывы раздаются на юго-востоке от Степанакерта, в самой столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики ситуация спокойная, передает корреспондент РИА Новости.Начиная примерно с 20.30 мск на юго-востоке от Степанакерта продолжают раздаваться взрывы. Горные хребты освещает ярко-красное зарево. Примерное расстояние от города до места происшествия, может составлять более десяти километров. По характерным признакам можно предположить, что это взрывается склад боеприпасов. Официальных комментариев от Армии обороны Карабаха пока не поступало.В самом Степанакерте сохраняется спокойная обстановка, воздушная сирена или другие способы оповещения населения не включаются.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/boeviki-1582553109.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, москва, степанакерт, сша, армения, в мире