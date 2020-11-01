https://ria.ru/20201101/karabakh-1582562360.html

В Карабахе обвинили Азербайджан в уничтожении пожарной машины

В Карабахе обвинили Азербайджан в уничтожении пожарной машины

Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье, что вооруженные силы Азербайджана уничтожили пожарную машину, доставлявшую... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T19:16

2020-11-01T19:16

2020-11-01T19:16

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

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сша

азербайджан

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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Госслужба по ЧС непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила в воскресенье, что вооруженные силы Азербайджана уничтожили пожарную машину, доставлявшую мирным жителям питьевую воду."Ракетному обстрелу подверглась пожарная машина отдела госслужбы по ЧС в Аскеране. Спасатели доставляли питьевую воду мирным жителям, когда одна ракета с беспилотника попала в пожарную машину, она сгорела. К счастью, экипаж не пострадал", - отмечается в сообщении на странице ведомства в Facebook.В госслужбе отметили, что "спасатели оказались под прицелом азербайджанских войск с первых дней войны".Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/karabakh-1582497129.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, москва, сша, азербайджан, в мире