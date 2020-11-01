Баку обвинил Ереван в распространении провокационной дезинформации
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРазбитая военная техника армии обороны Нагорного Карабаха в районе Гадрута
БАКУ, 1 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана заявило, что Ереван продолжает распространять провокационную дезинформацию о боевых действиях в Карабахе.
"Армянские СМИ продолжают распространять провокационную дезинформацию о якобы обстреле оккупированных населенных пунктов Азербайджанской Армией. Распространяя подобные ложные новости, представители минобороны Армении демонстрируют, что они совершенно не осведомлены о ситуации на фронте. В очередной раз официально заявляем, что наши подразделения наносят ответные удары только по боевым позициям и огневым точкам противника", - сообщает пресс-служба военного ведомства Азербайджана.
Ранее государственная служба по чрезвычайным ситуациям непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщила о нанесенных в воскресенье ВС Азербайджана ракетных и авиаударах по городам Мартуни, Шуши и Мартакерт.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.