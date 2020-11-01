https://ria.ru/20201101/karabakh-1582542768.html
Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе
Алиев считает, что премьер Армении признал поражение в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян своим письмом президенту России Владимиру Путину фактически признал, что Ереван... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:51
2020-11-01T15:51
2020-11-01T15:51
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что премьер Армении Никол Пашинян своим письмом президенту России Владимиру Путину фактически признал, что Ереван проиграл войну в Карабахе. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.Он отметил, что Азербайджан проводит военные операции только на признанных мировым сообществом своих землях. Алиев подчеркнул, что на территории Армении никакие операции не идут и таких планов у Азербайджана нет. "Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года", - утверждает глава государства. Он также выразил позицию Баку, что именно Армения напала первой. По мнению Алиева, теперь Ереван, с одной стороны, "признает поражение", а с другой стороны, "не хочет полностью сдаваться". Президент Азербайджана отметил, что вывод вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки. По его словам, иначе Баку "пойдет до конца".Алиев считает, что именно Ереван препятствует мирному урегулированию конфликта в Карабахе, трижды нарушив договоренности о перемирии. Он добавил, что Гянджа и Барда подверглись бомбардировкам.На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе 27 сентября начались столкновения. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боев, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Армения объявила военное положение и впервые в своей истории ввела всеобщую мобилизацию. При этом Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и сесть за стол переговоров без предварительных условий.Ситуация осложняется тем, что Турция – член НАТО - поддерживает Баку, в то время как Армения входит в ОДКБ.В Москву 9 октября по приглашению российского лидера прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с Сергеем Лавровым они провели многочасовые переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Но уже в тот же день стороны начали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. После этого Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html
https://ria.ru/20201030/karabakh-1582212412.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
считает, что премьер Армении Никол Пашинян
своим письмом президенту России Владимиру Путину фактически признал, что Ереван проиграл войну в Карабахе. Об этом он сказал на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.
"Как вы знаете, недавно премьер-министр Армении направил письмо президенту России, господину Путину. Это письмо на самом деле - признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", - заявил Алиев.
Он отметил, что Азербайджан проводит военные операции только на признанных мировым сообществом своих землях. Алиев подчеркнул, что на территории Армении никакие операции не идут и таких планов у Азербайджана нет.
"Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года", - утверждает глава государства.
Он также выразил позицию Баку, что именно Армения напала первой. По мнению Алиева, теперь Ереван, с одной стороны, "признает поражение", а с другой стороны, "не хочет полностью сдаваться".
Президент Азербайджана отметил, что вывод вооруженных сил Армении из Карабаха должен быть обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки. По его словам, иначе Баку "пойдет до конца".
Алиев считает, что именно Ереван препятствует мирному урегулированию конфликта в Карабахе, трижды нарушив договоренности о перемирии. Он добавил, что Гянджа и Барда подверглись бомбардировкам.
На линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
27 сентября начались столкновения. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании боев, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, в том числе ее столицы Степанакерта. Армения объявила военное положение и впервые в своей истории ввела всеобщую мобилизацию. При этом Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США
и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и сесть за стол переговоров без предварительных условий.
Ситуация осложняется тем, что Турция – член НАТО - поддерживает Баку, в то время как Армения входит в ОДКБ.
В Москву 9 октября по приглашению российского лидера прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с Сергеем Лавровым они провели многочасовые переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Но уже в тот же день стороны начали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. После этого Госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07:00 мск (08:00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта обвиняли друг друга в несоблюдении перемирия.