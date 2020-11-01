В Карабахе сообщили о 45 погибших мирных жителях с начала конфликта
12:19 01.11.2020 (обновлено: 12:41 01.11.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДом, поврежденный в результате обстрела Степанакерта
ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Защитник прав человека непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян сообщил о 45 убитых и 141 раненом мирном жителе с начала с эскалации конфликта в Карабахе.
"В период с 27 сентября по 31 октября в Арцахе (самоназвание Карабаха – ред.) были убиты 45 мирных жителей, в том числе 37 мужчин и 8 женщин. Ранение получил 141 человек, 120 из них – серьезные", - написал Бегларян в Twitter. По его словам, 25 гражданских лиц погибли около своих домов.
"За указанный период были повреждены 13,1 тысячи жилых домов, 2,7 тысячи объектов инфраструктуры, 2 тысячи машин", - отметил омбудсмен.
Вместе с тем, официальный информационный центр Нагорного Карабаха привел данные министра образования, науки и культуры НКР Лусине Каграманян, сообщившей о разрушении 61 школы и 10 детских садов.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.