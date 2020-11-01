Армия обороны Карабаха сообщила об отражении ночной атаки на передовой
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВооруженный человек на месте удара по зданию родильного дома в Степанакерте
ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила воскресенье об отражении ночной атаки ВС Азербайджана на участке Аветараноц-Схнах.
"ВС Азербайджана, задействовав примерно 10 единиц техники, предприняли попытку продвижения на участке Аветараноц-Схнах. Однако в результате действий Армии обороны силы противника были отброшены назад, они понесли большие потери", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.
Գիշերվա ընթացքում մարտերը շարունակվել են հարավ-արևմտյան, հարավ-արևելյան և հյուսիսային ուղղություններում: Մարտական...Опубликовано Պաշտպանության Բանակ/ Artsakh Defence Army/ Армия обороны Арцаха Суббота, 31 октября 2020 г.
Отмечается, что ночью бои продолжались на юго-западном, юго-восточном и северном направлениях передовой в зоне конфликта.
"Параллельно с боевыми действиями, противник продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам. В частности, ракетно-артиллерийскому обстрелу подверглись города Мартуни, Шуши и село Карин Так. Подразделения Армии обороны Карабаха в ответ нанесли удары по огневым точкам противника в указанных направлениях", - отмечается в сообщении.
По данным Армии обороны, утром 1 ноября азербайджанские ВС возобновили наступательные действия, одновременно нанося ракетные удары по мирным населенным пунктам. "Армия обороны полностью контролирует ситуацию на всей протяженности передовой, отслеживая перемещения подразделений ВС Азербайджана и нанося точечные удары", - отмечается в сообщении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.