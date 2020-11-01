https://ria.ru/20201101/karabakh-1582513703.html

Армия обороны Карабаха сообщила об отражении ночной атаки на передовой

Армия обороны Карабаха сообщила об отражении ночной атаки на передовой

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила воскресенье об отражении ночной атаки ВС Азербайджана на участке Аветараноц-Схнах. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T10:17

2020-11-01T10:17

2020-11-01T10:17

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики заявила воскресенье об отражении ночной атаки ВС Азербайджана на участке Аветараноц-Схнах."ВС Азербайджана, задействовав примерно 10 единиц техники, предприняли попытку продвижения на участке Аветараноц-Схнах. Однако в результате действий Армии обороны силы противника были отброшены назад, они понесли большие потери", - говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.Отмечается, что ночью бои продолжались на юго-западном, юго-восточном и северном направлениях передовой в зоне конфликта."Параллельно с боевыми действиями, противник продолжал наносить удары по мирным населенным пунктам. В частности, ракетно-артиллерийскому обстрелу подверглись города Мартуни, Шуши и село Карин Так. Подразделения Армии обороны Карабаха в ответ нанесли удары по огневым точкам противника в указанных направлениях", - отмечается в сообщении.По данным Армии обороны, утром 1 ноября азербайджанские ВС возобновили наступательные действия, одновременно нанося ракетные удары по мирным населенным пунктам. "Армия обороны полностью контролирует ситуацию на всей протяженности передовой, отслеживая перемещения подразделений ВС Азербайджана и нанося точечные удары", - отмечается в сообщении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201101/azerbaydzhan-1582507956.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-01T10:17 true PT4M23S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире