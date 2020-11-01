https://ria.ru/20201101/karabakh-1582513016.html
В Степанакерте прогремели несколько взрывов
В Степанакерте прогремели несколько взрывов
Несколько взрывов прозвучало в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T10:06
2020-11-01T10:06
2020-11-01T10:07
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
степанакерт
в мире
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СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.Начиная с 8.30 по московскому времени до 10.00 в Степанакерте прозвучала серия взрывов. На короткое время включалась сирена воздушной тревоги. Информации о разрушениях в черте города не поступало. Судя по характерному звуку взрывов, это может быть работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://radiosputnik.ria.ru/20201030/karabakh-1582294976.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
степанакерт, в мире
СТЕПАНАКЕРТ, 1 ноя - РИА Новости. Несколько взрывов прозвучало в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости.
Начиная с 8.30 по московскому времени до 10.00 в Степанакерте прозвучала серия взрывов. На короткое время включалась сирена воздушной тревоги. Информации о разрушениях в черте города не поступало. Судя по характерному звуку взрывов, это может быть работа ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе
начались 27 сентября. Армения
и Азербайджан
обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.