В Армении оценили шансы на отправку в Карабах скандинавских миротворцев
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГород Гадрут самопровозглашенной Республики Нагорный Карабах
ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян считает маловероятным размещение в Карабахе по предложению США скандинавских миротворцев.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Вашингтон работает со скандинавскими странами по вопросу возможной отправки в Нагорный Карабах миротворческой миссии, которую можно развернуть в регионе для поддержания перемирия. По его мнению, в состав любых вооруженных миротворческих сил не должны входить страны-сопредседатели Минской группы, включая США или соседние страны, миротворческая роль Турции является неподходящим вариантом для США и Армении.
"Я предполагаю, что это просто предложение, не вероятное сегодня с точки зрения реализации… Но это предложение, скажем так", - сказал Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении. По его словам, важнейшей задачей с точки зрения других государств является формат и состав миротворческих сил, так как через миротворческие силы реализуются интересы разных стран.
"В 1994 году, когда при посредничестве РФ было подписано соглашение о прекращении огня, мы были согласны на ввод российских миротворцев, азербайджанская сторона, даже тогда, когда турецкий фактор не был таким значительным, заявила, что выступает за присутствие наблюдателей ОБСЕ", - сказал советник премьера.
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По его словам, и сейчас для армянской стороны приемлемо присутствие российских миротворцев, однако Баку не выступает против третьей силы, "продвигая турецкий фактор". "Россия уже заявляла, что не допускает такого формата. Турция предлагала сотрудничать с РФ, как в сирийском Идлибе, где осуществляется совместное дежурство, но Россия отвергла это", - отметил Арутюнян
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.