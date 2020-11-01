https://ria.ru/20201101/izveschenie-1582501266.html

Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Водителям в России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП

Автомобилисты во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) вместо бумажного. РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T03:12

2020-11-01T03:12

2020-11-01T06:35

россия

осаго

авто

российский союз автостраховщиков

общество

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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. Автомобилисты во всех регионах России с 1 ноября могут оформлять электронное извещение о дорожно-транспортном происшествии (ДТП) вместо бумажного.Оформить документ без вызова ГИБДД можно через приложение "Помощник ОСАГО".Такое извещение можно оформить, если в аварии участвовали два автомобиля, отсутствуют пострадавшие и ущерб третьим лицам. Участники дорожно-транспортного происшествия должны нарисовать схему ДТП и сделать соответствующие фотографии.Данная возможность теперь доступна, помимо физлиц, также и для юридических лиц. Электронное извещение равноценно привычному бумажному.Эксперимент по электронному извещению о ДТП через приложение "Помощник ОСАГО" стартовал 1 ноября прошлого года в пяти регионах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, а также в Татарстане.К настоящему времени на оформление ДТП через приложение уходит 15 минут. Приложение разработали совместно Банк России и Российский союз автостраховщиков при поддержке Минкомсвязи.С 1 ноября в России также вступили в силу положения приказа МВД, предусматривающие введение новой формы паспорта транспортного средства (ПТС), а также его электронной формы. В частности, с 1 ноября требования к ПТС дополняются порядком оформления паспорта взамен утраченного в отношении автомобиля, не состоявшего ранее на государственном учете. Уточнен перечень сведений, вносимых в свидетельство о регистрации автомобиля и ПТС, а также вносимых в графу "Особые отметки" ПТС. Кроме того, документ устанавливает введение электронных паспортов ТС.С 19 октября российские автовладельцы получили возможность приобретать полис ОСАГО с помощью маркетплейсов (финансовых платформ). Стоимость полиса, рассчитанная через финансовую платформу, должна соответствовать цене на официальном сайте страховой компании, а за его оформление маркетплейс не будет взимать комиссию.

https://ria.ru/20201028/tekhnologii-1581931965.html

https://ria.ru/20200822/avto-1576120089.html

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, осаго, авто, российский союз автостраховщиков, общество