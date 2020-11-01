https://ria.ru/20201101/diet-1582543188.html
Маммолог предостерегла женщин от диет
Маммолог предостерегла женщин от диет
Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения, рассказала заведующая Национальным центром онкологии... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T15:55
2020-11-01T15:55
2020-11-01T15:55
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения, рассказала заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова. Она назвала диеты "мучением" для женщин, из-за которого они находятся в плохом настроении. Специалист дала совет желающим похудеть есть всё, что хочется, но в небольших количествах. "Это самое простое, скажу честно, я это все прошла на себе, потому что была склонна к полноте", — добавила Рожкова. Он призналась, что попробовала много разных диет, но по их завершении вес возвращался. Она посоветовала есть небольшими порциями и часто, чтобы все успевало "сгореть", не оставалось лишнее, но в то же время пополнялась энергия. "Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу", — заключила Рожкова.
https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество
МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения, рассказала заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова.
"Ожирение — это очень плохой фактор, он действительно способствует развитию рака, но я не сторонник того, чтобы придерживаться каких-то диет", — сказала специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва
".
Она назвала диеты "мучением" для женщин, из-за которого они находятся в плохом настроении. Специалист дала совет желающим похудеть есть всё, что хочется, но в небольших количествах.
"Это самое простое, скажу честно, я это все прошла на себе, потому что была склонна к полноте", — добавила Рожкова.
Он призналась, что попробовала много разных диет, но по их завершении вес возвращался.
"Есть все можно: и кофе с пирожным выпить утром, но пирожное должно быть маленьким-маленьким", — заявила врач.
Она посоветовала есть небольшими порциями и часто, чтобы все успевало "сгореть", не оставалось лишнее, но в то же время пополнялась энергия.
"Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу", — заключила Рожкова.