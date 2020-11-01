https://ria.ru/20201101/diet-1582543188.html

Маммолог предостерегла женщин от диет

Маммолог предостерегла женщин от диет

Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения, рассказала заведующая Национальным центром онкологии... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T15:55

2020-11-01T15:55

2020-11-01T15:55

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Диеты являются стрессом для организма, а по их завершении вес возвращается на прежние значения, рассказала заведующая Национальным центром онкологии репродуктивных органов Московского научно-исследовательского онкологического института им. Герцена, президент Российской ассоциации маммологов Надежда Рожкова. Она назвала диеты "мучением" для женщин, из-за которого они находятся в плохом настроении. Специалист дала совет желающим похудеть есть всё, что хочется, но в небольших количествах. "Это самое простое, скажу честно, я это все прошла на себе, потому что была склонна к полноте", — добавила Рожкова. Он призналась, что попробовала много разных диет, но по их завершении вес возвращался. Она посоветовала есть небольшими порциями и часто, чтобы все успевало "сгореть", не оставалось лишнее, но в то же время пополнялась энергия. "Это самый простой способ, а главное, что женщина не чувствует себя несчастной, она может съесть и конфетку, и печеньице, но все это понемногу", — заключила Рожкова.

https://ria.ru/20201101/nogi-1582541121.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201031/zavtrak-1582440455.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество