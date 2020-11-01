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Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца
Издание "Волгоград онлайн" опубликовало переписку в родительском чате, за которую отца-одиночку избили до смерти в банке. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T18:47
2020-11-01T19:02
волгоградская область
происшествия
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Издание "Волгоград онлайн" опубликовало переписку в родительском чате, за которую отца-одиночку избили до смерти в банке.Ссора возникла из-за того, что волгоградец не нашел общий язык с матерью одной из учениц. Школьникам дали задание по русскому языку, сделать которое надо было за несколько часов. Некоторые участники чата начали спрашивать, как быть, если не все дети успеют пройти тест. В чат пришла женщина, которая заявила, что ее ребенок всем пришлет домашнее задание. Она посоветовала другим детям делать уроки "по дороге в школу или на перемене". Далее она начала хвалить учителя, который, находясь на больничном, дал детям домашнее задание.Эта формулировка разозлила женщину. Ее собеседник поинтересовался, можно ли предложить еще что-то, кроме как выполнять тест по дороге в школу."Сам ты сопли жрешь!" — ответила ему А. Мужчина попросил не тыкать ему и не втягивать его в конфликт. Собеседница возразила, что конфликт затеяла не она. "За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!" — написала она.В ответ волгоградец написал, что ему тоже не понятны многие вещи, например лизоблюдство "по поводу и без". Он попросил не втирать ему про настоящих мужчин. "Ты что, бессмертный? Такое мне писать", — ответила ему женщина."Вы мне угрожаете?" — спросил он.После этого к переписке подключился муж родительницы."Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!" — сказал он в аудиосообщении.Ранее стало известно, что посетителя одного из отделений банка в Волгограде жестоко избили после конфликта в родительском чате. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с обидчиком, который ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации.
https://ria.ru/20201101/volgograd-1582518066.html
https://ria.ru/20200420/1570211842.html
волгоградская область
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волгоградская область, происшествия

Опубликована переписка в родительском чате, за которую убили волгоградца

18:47 01.11.2020 (обновлено: 19:02 01.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница полиции
Сотрудница полиции - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Издание "Волгоград онлайн" опубликовало переписку в родительском чате, за которую отца-одиночку избили до смерти в банке.
Ссора возникла из-за того, что волгоградец не нашел общий язык с матерью одной из учениц. Школьникам дали задание по русскому языку, сделать которое надо было за несколько часов. Некоторые участники чата начали спрашивать, как быть, если не все дети успеют пройти тест. В чат пришла женщина, которая заявила, что ее ребенок всем пришлет домашнее задание. Она посоветовала другим детям делать уроки "по дороге в школу или на перемене". Далее она начала хвалить учителя, который, находясь на больничном, дал детям домашнее задание.

"Вопрос надо решать, а не сопли жевать", — написал после этого волгоградец.

Эта формулировка разозлила женщину. Ее собеседник поинтересовался, можно ли предложить еще что-то, кроме как выполнять тест по дороге в школу.
"Сам ты сопли жрешь!" — ответила ему А. Мужчина попросил не тыкать ему и не втягивать его в конфликт. Собеседница возразила, что конфликт затеяла не она.
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"За свои слова все должны отвечать! Тем более мужчины — но это не всем дано понимать!" — написала она.
В ответ волгоградец написал, что ему тоже не понятны многие вещи, например лизоблюдство "по поводу и без". Он попросил не втирать ему про настоящих мужчин.
"Ты что, бессмертный? Такое мне писать", — ответила ему женщина.
"Вы мне угрожаете?" — спросил он.
После этого к переписке подключился муж родительницы.
"Где бы ни был, я все равно тебя найду! И вот заранее тебе скажу — ты можешь заранее уже взять больничный!" — сказал он в аудиосообщении.
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Ранее стало известно, что посетителя одного из отделений банка в Волгограде жестоко избили после конфликта в родительском чате. По одной из версий, сестра нападавшего попросила разобраться с обидчиком, который ее оскорбил. Позднее в комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что мужчина скончался в реанимации.
 
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