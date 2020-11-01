https://ria.ru/20201101/azerbaydzhan-1582522975.html
В Баку заявили о подрыве армянских военных грузовиков
В Баку заявили о подрыве армянских военных грузовиков
Минобороны Азербайджана заявляет, что подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T11:59
2020-11-01T11:59
2020-11-01T11:59
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
минобороны азербайджана
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами."После уничтожения нами несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов. Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках боевых действий. Вечером 31 октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.Видеокадры операции Минобороны Азербайджана представило на своем официальном Telegram-канале.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582513703.html
нагорный карабах
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны азербайджана, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 1 ноя – РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявляет, что подорваны военные грузовики ВС Армении с боеприпасами.
"После уничтожения нами несколько дней назад ракетно-артиллерийского склада вооруженных сил Армении, расположенного на оккупированных территориях, в подразделениях противника возникла серьезная нехватка боеприпасов. Поэтому противник старается использовать все имеющиеся в его распоряжении боеприпасы в самых горячих точках боевых действий. Вечером 31 октября в ходе ведения воздушного наблюдения за местностью было установлено местонахождение двух грузовиков с боеприпасами. Военные грузовики были немедленно уничтожены точным и прицельным огнем", - сообщает пресс-служба оборонного ведомства.
Видеокадры операции Минобороны Азербайджана представило на своем официальном Telegram-канале.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.