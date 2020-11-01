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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/armeniya-1582536177.html
Армения заявила об уничтожении 669 единиц азербайджанской бронетехники
Армения заявила об уничтожении 669 единиц азербайджанской бронетехники
Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в воскресенье об уничтожении 669 единиц бронетехники и 241 беспилотника... РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T14:35
2020-11-01T14:35
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в воскресенье об уничтожении 669 единиц бронетехники и 241 беспилотника вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе."В целом уничтожены 241 беспилотник, 16 вертолетов, 25 самолетов, 669 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей Армении, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 6997 человек.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
https://ria.ru/20201101/karabakh-1582535190.html
нагорный карабах
азербайджан
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
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РИА Новости
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нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире

Армения заявила об уничтожении 669 единиц азербайджанской бронетехники

14:35 01.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Круг" на подступах к Степанакерту
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Круг на подступах к Степанакерту - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Действующий при правительстве Армении Армянский единый информационный центр заявил в воскресенье об уничтожении 669 единиц бронетехники и 241 беспилотника вооруженных сил Азербайджана с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
"В целом уничтожены 241 беспилотник, 16 вертолетов, 25 самолетов, 669 единиц бронетехники, шесть тяжелых огнеметных систем", - говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook. По оценкам властей Армении, азербайджанские вооруженные силы потеряли в боевых действиях 6997 человек.

[English and Russian below] Ադրբեջանական բանակի կորուստների վերաբերյալ վերջին տվյալները: Последние данные о потерях Азербайджана. The last update of new losses of Azerbaijan.

Опубликовано Armenian unified infocenter/Հայկական միասնական տեղեկատվական կենտրոն Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
Последствия обстрела центрального рынка Степанакерта - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
Вчера, 14:26Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
В Карабахе заявили, что около 100 тысяч жителей оставили дома из-за боев
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахАзербайджанАрменияВ мире
 
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