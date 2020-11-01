https://ria.ru/20201101/armeniya-1582524341.html

В Ереване заявили, что в Карабахе захватили в плен еще одного террориста

В Ереване заявили, что в Карабахе захватили в плен еще одного террориста

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что карабахские военные взяли в плен "еще одного террориста", пообещав позднее предоставить... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T12:20

2020-11-01T12:20

2020-11-01T12:20

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что карабахские военные взяли в плен "еще одного террориста", пообещав позднее предоставить подробности.Накануне генпрокуратура Армении сообщила об аресте воевавшего на стороне Азербайджана боевика – жителя сирийского города Хама, члена 23-го отряда Абу Хусейна группировки Абу Хамшеин Михраба Мухаммада Аль Шхаира."Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) пленили еще одного террориста. Подробности будут представлены позднее", - написала Степанян в Facebook в воскресенье.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.

https://ria.ru/20201031/karabakh-1582469976.html

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Допрос захваченного в Карабахе сирийца В Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о взятии в плен сирийца, который, по их данным, участвовал в боевых действиях на стороне Азербайджана. "Подразделения Армии обороны (Карабаха. — Прим. ред.) пленили очередного террориста, даже поверхностный допрос которого не оставляет никаких сомнений в наличии террористов на азербайджанской линии фронта. Имя плененного исламского радикала и террориста — Мехред Мухаммад Альшхер, родом из Сирии", — сообщил Telegram-канал официального информационного центра Карабаха. 2020-11-01T12:20 true PT1M06S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире