В Ереване заявили, что в Карабахе захватили в плен еще одного террориста
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФрагменты ракет, найденные в азербайджанском городе Барда, после ракетного обстрела
ЕРЕВАН, 1 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что карабахские военные взяли в плен "еще одного террориста", пообещав позднее предоставить подробности.
Накануне генпрокуратура Армении сообщила об аресте воевавшего на стороне Азербайджана боевика – жителя сирийского города Хама, члена 23-го отряда Абу Хусейна группировки Абу Хамшеин Михраба Мухаммада Аль Шхаира.
"Подразделения Армии обороны (Карабаха – ред.) пленили еще одного террориста. Подробности будут представлены позднее", - написала Степанян в Facebook в воскресенье.
ՊԲ ստորաբաժանումները գերեվարել են ևս մեկ ահաբեկչի: Մանրամասները` առաջիկայում:Опубликовано Shushan Stepanyan Воскресенье, 1 ноября 2020 г.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 07.00 мск (08.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.