В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи
01:40 01.11.2020 (обновлено: 10:29 01.11.2020)
ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Ереван решил обратиться к Москве, а не к ОДКБ с просьбой начать консультации по безопасности, так как даже в случае принятия решения этой организацией о защите Армении реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и военная база России в Гюмри, сообщил в интервью Общественному телевидению Армении главный советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян.
"В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ", — отметил Арутюнян.
Советник Николы Пашиняна добавил, что консультации начнутся скоро, решения, по его мнению, "будут приняты очень быстро". Речь, по его словам, идет о политическом, дипломатическом и военном компонентах.
При этом Арутюнян заявил, что процесс уже начат.
"Вы знаете, что российские военные стоят на границе Карабаха и Армении, в селе Тех, российское присутствие усилено в Мегри (на границе с Ираном. — Прим. ред.). То есть Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи в силе, он действует. Остается совместно с Россией оценить угрозы и решить существующие вопросы", — отметил он.
13 октября, 12:16ИнфографикаНагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.