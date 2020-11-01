https://ria.ru/20201101/armeniya-1582498421.html

В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

В Ереване объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

Ереван решил обратиться к Москве, а не к ОДКБ с просьбой начать консультации по безопасности, так как даже в случае принятия решения этой организацией о защите... РИА Новости, 01.11.2020

2020-11-01T01:40

2020-11-01T01:40

2020-11-01T10:29

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 ноя — РИА Новости. Ереван решил обратиться к Москве, а не к ОДКБ с просьбой начать консультации по безопасности, так как даже в случае принятия решения этой организацией о защите Армении реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и военная база России в Гюмри, сообщил в интервью Общественному телевидению Армении главный советник армянского премьера Вагаршак Арутюнян.Советник Николы Пашиняна добавил, что консультации начнутся скоро, решения, по его мнению, "будут приняты очень быстро". Речь, по его словам, идет о политическом, дипломатическом и военном компонентах.При этом Арутюнян заявил, что процесс уже начат. "Вы знаете, что российские военные стоят на границе Карабаха и Армении, в селе Тех, российское присутствие усилено в Мегри (на границе с Ираном. — Прим. ред.). То есть Договор о дружбе, сотрудничестве и военной помощи в силе, он действует. Остается совместно с Россией оценить угрозы и решить существующие вопросы", — отметил он.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян официально попросил президента России Владимира Путина провести "незамедлительные консультации" по вопросу "рода и размера помощи", которую Россия могла бы оказать республике на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.В МИД России в ответ заявили, что Москва окажет Еревану всю необходимую помощь, если бои перенесутся на территорию Армении.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, азербайджан, армения, в мире