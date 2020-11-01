Алиев прокомментировал запрос Армении о консультациях с Россией
13:16 01.11.2020 (обновлено: 14:12 01.11.2020)
© Пресс-служба президента Азербайджана
БАКУ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана "нет оснований" просить военной помощи у России в конфликте в Нагорном Карабахе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме попросил президента России Владимира Путина провести консультации по вопросу "рода и размера" поддержки, которую Москва могла бы оказать Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В российском МИД в ответ заявили, что Россия сделает все необходимое, если бои перенесутся на территорию Армении.
"Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", — заявил Алиев на встрече с главой МИД Турции Чавушоглу в воскресенье в Баку.
По его словам, "Азербайджан проводит военные операции на "признанных международным сообществом своих территориях".
"На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель", — сказал азербайджанский президент.
Алиев добавил, что Баку "пойдет до конца", если Ереван не согласится на отвод военных из Карабаха.
"Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки", — заявил президент республики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.