Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201101/aliev-1582529655.html
Алиев прокомментировал запрос Армении о консультациях с Россией
Алиев прокомментировал запрос Армении о консультациях с Россией
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана "нет оснований" просить военной помощи у России в конфликте в Нагорном Карабахе. РИА Новости, 01.11.2020
2020-11-01T13:16
2020-11-01T14:12
мид турции
владимир путин
армения
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
ильхам алиев
ереван
азербайджан
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582530418_0:76:1899:1145_1400x0_80_0_0_bf2abbe83f9fd33abc8bb41ce235727e.jpg
БАКУ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана "нет оснований" просить военной помощи у России в конфликте в Нагорном Карабахе.Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме попросил президента России Владимира Путина провести консультации по вопросу "рода и размера" поддержки, которую Москва могла бы оказать Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В российском МИД в ответ заявили, что Россия сделает все необходимое, если бои перенесутся на территорию Армении.По его словам, "Азербайджан проводит военные операции на "признанных международным сообществом своих территориях"."На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель", — сказал азербайджанский президент.Алиев добавил, что Баку "пойдет до конца", если Ереван не согласится на отвод военных из Карабаха."Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки", — заявил президент республики.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
https://ria.ru/20201031/armeniya-1582428176.html
https://ria.ru/20201031/pashinyan-1582423881.html
армения
нагорный карабах
ереван
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Нагорный Карабах: покалеченные судьбы
Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара.
2020-11-01T13:16
true
PT4M23S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/01/1582530418_151:0:1839:1266_1400x0_80_0_0_ae303c2d4ca3b61628a4fdc91f13762e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мид турции, владимир путин, армения, нагорный карабах, ильхам алиев, ереван, азербайджан, в мире

Алиев прокомментировал запрос Армении о консультациях с Россией

13:16 01.11.2020 (обновлено: 14:12 01.11.2020)
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
© Пресс-служба президента Азербайджана
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БАКУ, 1 ноя — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что у Еревана "нет оснований" просить военной помощи у России в конфликте в Нагорном Карабахе.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в письме попросил президента России Владимира Путина провести консультации по вопросу "рода и размера" поддержки, которую Москва могла бы оказать Еревану на основании Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В российском МИД в ответ заявили, что Россия сделает все необходимое, если бои перенесутся на территорию Армении.
"Это письмо на самом деле — признание поражения, потому что была запрошена военная поддержка России, тогда как для этого нет никаких оснований", — заявил Алиев на встрече с главой МИД Турции Чавушоглу в воскресенье в Баку.
По его словам, "Азербайджан проводит военные операции на "признанных международным сообществом своих территориях".
"На территории Армении никакие операции не проводятся, у нас и нет таких планов. Если бы были, мы осуществили бы это в июле текущего года. Как вы знаете, тогда Армения напала на нас на государственной границе и мы, не пересекая государственную границу, вывели их с наших земель", — сказал азербайджанский президент.
Посол Армении в Москве Вардан Тоганян - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 12:05Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
Посол Армении разъяснил запрос Пашиняна о консультациях
Алиев добавил, что Баку "пойдет до конца", если Ереван не согласится на отвод военных из Карабаха.
"Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. Мы хотим, чтобы вывод ВС Армении с других оккупированных территорий был обеспечен за столом переговоров в кратчайшие сроки", — заявил президент республики.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании конфликта. В Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест — военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения и начать переговоры без предварительных условий.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
31 октября, 11:25Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
МИД прокомментировал запрос Пашиняна о консультациях в сфере безопасности
В начале октября по приглашению президента России в Москву прибыли главы МИД Азербайджана и Армении. Вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренностей.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский Госдеп объявлял о достигнутом соглашении о прекращении огня с 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении.
 
Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаМИД ТурцииВладимир ПутинАрменияНагорный КарабахИльхам АлиевЕреванАзербайджанВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Санду сократила отставание от Додона на выборах главы Молдавии
00:41Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 73
00:17В России ввели новые требования к автомобилям из ЕАЭС
00:14В Москве стартует эксперимент по снижению цены на проезд в метро
00:12Прошедший октябрь стал самым теплым в Москве за всю историю наблюдения
00:10Вильфанд рассказал о продолжении "золотой осени" в Европейской России
00:07В Москве за сутки умерли 53 пациента с коронавирусом
00:05Россиян ждет короткая рабочая неделя
00:03В Берлине начнут ездить бесплатные электробусы без водителей
23:39Советник Трампа извинился за интервью RT
23:14В сенате США обвинили сына Байдена в коррупции "промышленного масштаба"
23:10Додон лидирует на выборах президента Молдавии
23:03Эрдоган предложил приравнять исламофобию к антисемитизму
22:45После пожара в шахте в Коми разыскивают двух горняков
22:43Польша попросила "Газпром" снизить цену на газ
22:37В Карабахе заявили о новом авиаударе по городу Мартуни
21:46Избиение волгоградца после конфликта в родительском чате попало на видео
21:27Верховный муфтий России назвал вражду из-за карикатур неугодной Богу
21:24Под Степанакертом прогремели мощные взрывы
21:16В Коми из загоревшейся нефтешахты эвакуируют более 80 горняков
Лента новостейМолния