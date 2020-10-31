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Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 24 человек
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 24 человек
Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24, пострадавших — до 804, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям. РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T04:28
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измир (провинция)
анкара
землетрясение в эгейском море
турция
в мире
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24, пострадавших — до 804, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Ранее сообщалось о 20 скончавшихся и 786 раненых.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.По сообщениям СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.
измир (провинция)
анкара
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения
В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет.
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измир (провинция), анкара, землетрясение в эгейском море, турция, в мире

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 24 человек

04:28 31.10.2020 (обновлено: 04:41 31.10.2020)
 
© AFP 2020 / YASIN AKGULРодственники возможных жертв землетрясения в Турции ждут, пока спасатели ищут выживших под завалами
Родственники возможных жертв землетрясения в Турции ждут, пока спасатели ищут выживших под завалами - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© AFP 2020 / YASIN AKGUL
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 24, пострадавших — до 804, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.
Ранее сообщалось о 20 скончавшихся и 786 раненых.

"Число погибших увеличилось до 24, раненых — до 804", - говорится в сообщении.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.
По сообщениям СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения.
Мощное землетрясение в Турции
© REUTERS / Ihlas News Agency

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

По меньшей мере 12 человек погибли.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Еще более 400 пострадали.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

Женщина, найденная под завалами разрушенного дома в результате землетрясения в Измире, Турция
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© AP Photo / Ismail Gokmen

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
© AP Photo / Ismail Gokmen

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

Люди на улице Измира во время земелетрясения
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Последствия землетрясения в Измире, Турция
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
1 из 9

Эпицентр землетрясения находился в районе города Сеферихисар провинции Измир.

© REUTERS / Ihlas News Agency
2 из 9

В Измире обрушились как минимум два десятка зданий.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
3 из 9

По меньшей мере 12 человек погибли.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
4 из 9

Еще более 400 пострадали.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
5 из 9

В ходе спасательной операции из-под завалов извлекли 70 человек.

© AP Photo / Ismail Gokmen
6 из 9

В Ассоциации туроператоров сообщили, что в Измире могут быть россияне, однако данных о том, что они опасности, не поступало.

© AP Photo / Ismail Gokmen
7 из 9

Подземные толчки зафиксировали и в Греции, есть разрушения на острове Самос.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
8 из 9

Министры иностранных дел Турции и Греции договорились о взаимопомощи.

© AP Photo / Ismail Gokmen
9 из 9

Соседние страны заявили о готовности помочь Турции в ликвидации последствий стихийного бедствия.

© REUTERS / Tuncay Dersinlioglu
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".
Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.
По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.
Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.
 
Измир (провинция)АнкараЗемлетрясение в Эгейском мореТурцияВ мире
 
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