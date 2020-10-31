https://ria.ru/20201031/zemletryasenie-1582396986.html

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек

Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 20 человек

Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 20 человек, пострадавших — до 786, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T00:58

2020-10-31T00:58

2020-10-31T01:14

измир (провинция)

анкара

землетрясение в эгейском море

турция

в мире

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АНКАРА, 31 окт – РИА Новости. Число погибших при землетрясении на западе Турции увеличилось до 20 человек, пострадавших — до 786, сообщило агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.Ранее сообщалось о 17 унесенных землетрясением жизнях и 763 раненых.Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днем в пятницу на западе Турции. Эпицентр находился в море близ города Сеферихисар провинции Измир. Подземные толчки ощутили и на близлежащих греческих островах, местные сейсмологи оценили магнитуду в 6,9.По сообщениям СМИ, на острове Самос погибли два ребенка, еще 20 человек получили ранения.Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что солидарность Анкары и Афин перед лицом затронувшего обе страны бедствия "ценнее многих вещей в жизни".Землетрясение вызвало небольшое цунами, затоплены прибрежные улицы в Сеферихисаре.По сообщению российского посольства в Анкаре, информации о том, что при землетрясении пострадали граждане страны, нет.Позднее агентство Anadolu сообщило, что у берегов Турции в Эгейском море произошло второе за день землетрясение, его магнитуда составила 5,1. Эпицентр находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.

https://ria.ru/20201030/video-1582372634.html

измир (провинция)

анкара

турция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Измирское землетрясение на камерах видеонаблюдения В Измире разрушены минимум 20 зданий. Данных о жертвах у властей пока нет. 2020-10-31T00:58 true PT0M38S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

измир (провинция), анкара, землетрясение в эгейском море, турция, в мире