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Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами
Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами
Внесенный в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации предусматривает, что лица, осужденные за преступления средней тяжести, не смогут быть... РИА Новости, 31.10.2020
2020-10-31T17:49
2020-10-31T17:49
андрей клишас
совет федерации рф
госдума рф
владимир путин
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации предусматривает, что лица, осужденные за преступления средней тяжести, не смогут быть делегированными сенаторами в течение пяти лет после снятия судимости, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию."Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующей редакции закона эти ограничения распространяются только на тяжкие или особо тяжкие преступления", - сказал Клишас.Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.
https://realty.ria.ru/20201014/arenda-1579822162.html
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андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество

Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами

17:49 31.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации предусматривает, что лица, осужденные за преступления средней тяжести, не смогут быть делегированными сенаторами в течение пяти лет после снятия судимости, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию.
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"Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующей редакции закона эти ограничения распространяются только на тяжкие или особо тяжкие преступления", - сказал Клишас.
Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинОбщество
 
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