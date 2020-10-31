https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582467040.html

Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами

Судимые по статьям средней тяжести пять лет не смогут стать сенаторами

Внесенный в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации предусматривает, что лица, осужденные за преступления средней тяжести, не смогут быть... РИА Новости, 31.10.2020

2020-10-31T17:49

2020-10-31T17:49

2020-10-31T17:49

андрей клишас

совет федерации рф

госдума рф

владимир путин

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Внесенный в Госдуму законопроект о порядке формирования Совета Федерации предусматривает, что лица, осужденные за преступления средней тяжести, не смогут быть делегированными сенаторами в течение пяти лет после снятия судимости, сообщил РИА Новости председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты "О порядке формирования Совета Федерации" и "О внесении изменений в закон "О статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы", разработанные в развитие поправок в конституцию."Расширяются ограничения для назначения сенатором лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности по аналогии с действующим ограничением пассивного избирательного права, вводится перечень преступлений средней тяжести, по которым не должно быть судимостей. В действующей редакции закона эти ограничения распространяются только на тяжкие или особо тяжкие преступления", - сказал Клишас.Также вводятся дополнительные сроки ограничения для назначения сенатором после снятия судимости: 15 лет за особо тяжкие преступления, 10 лет за тяжкие преступления и 5 лет за преступления средней тяжести.

https://realty.ria.ru/20201014/arenda-1579822162.html

https://ria.ru/20201031/zakonoproekt-1582466407.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, госдума рф, владимир путин, общество